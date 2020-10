Illa i Ayuso proposen unificar les mesures anticovid a les ciutats de més de 100.000 habitants de tot l'Estat

El govern espanyol, a través del ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la Comunitat de Madrid, a través del conseller de Salut, Enrique Ruiz Escudero, han pactat presentar aquest dimecres al Consell Interterritorial de Salut una proposta perquè totes les ciutats espanyoles de més de 100.000 habitants apliquin el mateix paquet de mesures anticovid si arriben a determinats llindars d'infecció. Són uns llindars que Madrid ja compleix i, per tant, seria la primera ciutat on s'aplicarien si prospera la proposta. Ho ha explicat en roda de premsa telemàtica el mateix Illa, que ha afegit que avui ha parlat amb tots els consellers de Salut autonòmics i que ha copsat un "ambient propici" per tirar endavant l'acord.

Illa ha admès que la situació és "complicada" i demana "actuar amb contundència", en un escenari de discrepàncies amb el govern madrileny, que no vol limitar activitat i contactes de la mateixa manera que ho voldria fet l'executiu estatal per intentar frenar la corba de contagis de covid-19 en aquesta Comunitat Autònoma.

En aquest context, els equips d'Illa i Ayuso s'han reunit aquest dimarts a la tarda per intentar pactar una estratègia conjunta, i de la reunió n'ha sortit la proposta que el paquet de mesures (de restricció de la mobilitat i dels contactes socials) s'apliqui a qualsevol ciutat espanyola de més de 100.000 habitants que superi determinats llindars de contagis.

Illa proposarà l'acció "coordinada" en salut pública aquest dimecres al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, per aplicar-la als municipis que tinguin una incidència de 500 casos positius per 100.000 habitants en els darrers 14 dies, amb una "positivitat" de les PCR superior al 10% i amb un índex d'ocupació d'UCI superior al 35%.

El ministre no ha volgut concretar les mesures de restricció, que es posaran sobre la taula demà en el marc de la reunió del Consell Interterritorial. Illa també ha dit que si s'aprova la mesura les restriccions seran efectives a la Comunitat de Madrid "i això és una bona notícia per a tothom".



Segueixen negociant

De la seva banda, el govern de la Comunitat de Madrid ha afirmat que ambdues administracions s'han emplaçat a "seguir negociant" els criteris tècnics per establir a l'hora de prendre mesures de restricció de mobilitat i activitat davant l'evolució del coronavirus.

També afirma que a la reunió del Consell Interterritorial de dimecres traslladarà "la seva proposta" que hi hagi un criteri únic per a totes les Comunitats Autònomes i que es facin PCR d'origen "per major seguretat" a l'aeroport de Barajas, així com un reforç a Renfe i AVE.

L'executiu madrileny considera que la reunió d'aquest dimarts ha servit per "enfortir la seva postura" en l'objectiu de doblegar la corba de la covid-19.