L'exconsellera Vilallonga va patir un microictus després del seu cessament

La recentment cessada consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga ha revelat a Twitter que ha tingut un accident vascular després del seu cessament pel president de la Generalitat, Quim Torra, a principis de mes. Villalonga, que no va encaixar bé el seu cessament i la seva substitució per Àngels Ponsa, com va poder explicitar en diverses entrevistes televisives, ha relacionat el succés de salut amb el canvi laboral.



Catedràtica de Filologia Llatina a la Universitat de Girona, Vilallonga ha recorregut als clàssics per narrar l'episodi, i en concret als «oracles», a setembre i a una cita de l'inici d'una coneguda oda d'Horaci directament en llatí, que és també un cant a l'esperança. «Sperat infestis, metuit secundis...», un cor ben disposat espera en l'adversitat i tem en la prosperitat...» .





Els oracles ja devien preveure aquesta simetria, però no els vaig consultar. Tres dies després de començar setembre vaig ser cessada com a consellera. Tres dies abans d'acabar setembre he tingut un micro ictus lacunar. Un setembre de mal recordar. Sperat infestis, metuit secundis — MariàngelaVilallonga (@MVilallonga) September 29, 2020