Nova defunció per covid a Althaia, que suma 175 morts

El coronavirus ha provocat una nova víctima mortal a l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia. Amb aquesta ja són 175 les defuncions que hi ha hagut a la institució assistencial des que va començar l'emergència sanitària a causa de la pandèmia.

Pel que fa a les altes, també des de l'inici de l'afectació del coronavirus, són 1.144, nou més que dimarts de la setmana passada.

La Fundació Althaia de Manresa ha passat els quatre darrers mesos amb una afectació hospitalària baixa de l'epidèmia de coronavirus, però les xifres comencen a enfilar-se.

Entre els 14 ingressats a Althaia que hi havia el 19 de maig passat, i els 19 que hi ha en l'actualitat no hi ha encara gaire diferència, però la tendència és a l'alça, encara que la situació és encara molt lluny del moment de màxima virulència. Llavors es van haver de triplicar els llits de l'UCI i es van obrir plantes que estaven tancades a la Clínica de Sant Josep, i també es van traslladar malalts de covid al Centre Hospitalari.

La darrera víctima mortal notificada per la Fundació Althaia va ser el 2 de setembre. L'anterior havia tingut lloc el 28 d'agost. Així que en un mes n'han estat tres.

La proximitat de les defuncions fa témer una acceleració del ritme de morts després de períodes llargs amb la mateixa xifra de 170 o 171 traspassos.