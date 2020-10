Torra demana al govern espanyol i als partits catalans que apostin per una llei d'amnistia

El president inhabilitat de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al govern espanyol i als partits catalans que donin suport a una llei d'amnistia perquè, segons diu, és l'única solució per sortir "d'aquest cul de sac". A les portes de Lledoners i després de reunir-se amb els líders independentistes, Torra ha subratllat que l'amnistia és l'única sortida pels 2.850 represaliats catalans. En el seu discurs, el president també ha explicat que ha presentat recurs d'empara al Tribunal Constitucional no perquè confiï en la justícia espanyola, sinó perquè és "l'única manera de tenir una batalla justa a Europa". Aquesta tarda, Torra també té previst reunir-se amb Bassa, Forcadell, i els polítics que són a l'estranger.

Quim Torra ha visitat aquest matí els líders empresonats a Lledoners, just l'endemà de ser inhabilitat. A la sortida de la presó, on ha estat reunit durant més d'una hora i mitja, ha fet una crida a tots els partits catalans perquè donin suport a una llei d'amnistia. "No només als partits independentistes, també a tots els partits que consideren que estan en joc els drets fonamentals del nostre país", ha afegit.

Per a Torra, l'única sortida possible a "aquest cul de sac" és l'amnistia per a tots els represaliats i, per això, emplaça al govern espanyol a que, "d'una vegada, després d'11 mesos d'aquest govern més progressista de la història, realment vulgui resoldre el conflicte polític amb Catalunya". "Hi ha una majoria suficient al Congrés per aprovar una llei d'amnistia i, si realment es vol resoldre el conflicte polític de Catalunya, això passa per aprovar l'amnistia per a tots els represaliats", ha dit.

Pel que fa al recurs d'empara que ha presentat al Tribunal Constitucional, Torra ha dit que ho han fet "per tenir una batalla justa i amb neutralitat a Europa" i, en aquest sentit, ha afegit que no confia en la justícia espanyola, una justícia que, segons ha dit, "només es dedica a perseguir la causa dels independentistes".

Si bé fa dos anys, quan va jurar el càrrec de president, una de les primeres visites que va realitzar va ser als polítics presos, és el primer que ha fet el dia després de ser inhabilitat, ja com a expresident de la Generalitat. Poc abans de les 11 del matí ha arribat al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), on estan empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Exigeix per escrit parlar d'autodeterminació a la taula de diàleg



Sobre taula de negociació, Torra ha dit que el Govern només s'hi asseurà si a l'ordre del dia s'inclou el dret a l'autodeterminació. "Ho volem veure per escrit, ja n'hi ha prou de fotografies, i de reunions inútils. Volen parlar? Parlem, però només sobre el conflicte polític de Catalunya", ha afegit.

Pel que fa a la reunió amb els líders independentistes empresonats a Lledoners, Torra ha dit que "estan forts" i la trobada ha estat "un acte de donar-nos força conjuntament". El president inhabilitat també té previst reunir-se aquesta tarda amb Dolors Bassa, Carme Forcadell i els polítics que estan a l'estranger.

El Govern demana a la Moncloa quan preveu publicar el cessament al BOE



El Govern ha tramès aquest dimarts un escrit al govern espanyol per tal que comuniqui en el dia d'avui la previsió de publicar el cessament de Quim Torra com a president de la Generalitat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Segons l'informe dels serveis jurídics de la Generalitat, la publicació al BOE és necessària per poder promoure un decret de substitució del president. El secretari del Govern, Víctor Cullell, ha sol·licitat un nou informe al gabinet jurídic central de la Generalitat per tal d'aclarir com procedir en cas de no produir-se la publicació al BOE. El Govern assegura, a través d'un comunicat, que la petició de publicació es fa per tal de "dotar de la màxima seguretat jurídica les propers actuacions" del govern en funcions.

La Generalitat espera la publicació d'aquest decret -que també es publicaria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)- per activar el proper pas després de la inhabilitació de Torra: una reunió de Govern per aprovar un decret de substitució que formalitzaria la nova condició de vicepresident, Pere Aragonès, com a president substitut interí.

Segons un informe elaborat pels serveis jurídics de la Generalitat, el proper pas ha de ser la publicació al BOE d'un reial decret que formalitzi el cessament del president, perquè doti de la "màxima seguretat jurídica les properes actuacions de la Generalitat", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.