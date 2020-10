Brussel·les ignora les denúncies del Govern i entitats pel conflicte català

Brussel·les ha ignorat en l'informe sobre l'estat de dret d'Espanya les denúncies del Govern i de set entitats civils sobre vulneracions de drets relacionades amb el conflicte català i els presos. La Comissió Europea va recollir les seves opinions en una consulta pública amb actors rellevants per l'informe, però no les menciona a l'auditoria. Preguntada per l'absència de l'afer català, la Comissió Europea ha defensat que es tracta d'una avaluació dels problemes "sistèmics" d'estat de dret i que no comenten "casos individuals". "És un afer intern d'Espanya i la Comissió respecta el seu ordre constitucional i les decisions judicials", ha afirmat l'eurocomissari de Justícia Didier Reynders.

A més de les contribucions dels estats i institucions internacionals com el Consell d'Europa, la CE va rebre l'opinió d'una vintena d'entitats civils i sis d'anònimes respecte a la situació del sistema judicial, la corrupció i la llibertat de premsa a l'estat espanyol. Entre aquestes, hi ha les del Síndic de Greuges, Òmnium, l'ANC, Contrapoder, el Col·lectiu Praga o l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans que alerten a l'executiu europeu sobre la situació dels presos independentistes. A més, entitats com Plataforma per la Llengua o Media.cat expressen preocupacions sobre la llibertat d'expressió i la llengua en el marc del procés.



L'opinió del Govern



En la seva participació en la consulta pública, l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat va alertar a la Comissió Europea sobre la situació de la presó preventiva a Espanya o les condemnes pel delicte de sedició. A més, va demanar que es revisi "la imparcialitat i la neutralitat política en el sistema judicial espanyol".