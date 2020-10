Les existències de mascaretes KN95 podran vendre's fins al 31 de desembre

Les existències de les mascaretes tipus KN95, equivalents a l'FPP2 europeu, que es trobin ja als establiments podran comercialitzar-se fins al pròxim 31 de desembre, i també podran aquelles que encara no han arribat al país però les comandes de les quals es van fer durant el període permès.

Així ho estableix una resolució de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, que publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En el text, Indústria recorda que davant l'escassetat d'equips de protecció (EPI) per la pandèmia del coronavirus en va permetre la comercialització «temporal i excepcional», en una ordre del 23 d'abril, mentre s'esperava que l'oferta s'ajustés a la demanda en un curt període de temps, «havent els fabricants d'adaptar els seus processos de producció i la seva oferta de l'EPI amb marcatge CE a la demanda del mercat».

Llavors va establir el 30 de setembre com a data límit per a la comercialització de diversos productes de protecció individual, entre d'altres, les mascaretes tipus KN95.



A la venda fins a final d'any

Indústria ha constatat que el proveïment dels productes de protecció individual ha millorat «considerablement», però explica que queda pendent determinar què fer amb les últimes unitats de productes en estoc que encara hi pugui haver al mercat amb autoritzacions temporals atorgades.

Per això, a fi de permetre els productes emparats per la resolució del 23 d'abril, que ja estan a Espanya i en estoc, Indústria permet que es comercialitzin fins al 31 de desembre.

Passa el mateix amb aquelles compres públiques de productes recollits en la resolució d'abril que encara no han sigut rebuts però la compra dels quals s'ha fet abans de l'1 d'octubre i en el període autoritzat per Indústria.

D'altra banda, especifica que el text de l'abril passat aborda només la posada al mercat i comercialització d'aquests productes, però no l'ús personal, amb la qual cosa, «tret de disposició reglamentària en contra», els que s'hagin adquirit es poden utilitzar «tot i que no puguin continuar sent comercialitzats a tercers una vegada superats els terminis indicats».

A partir de principis d'any, les mascaretes nord-americanes (NIOSH-42CFR84), xineses (GB2626-2006), australianes (AS/NZ 1716:2012), coreanes (KMOEL – 2017-64) i japoneses (Japan JMHLW-Notification 214, 2018) desapareixen de les botigues i només es podran adquirir les que tinguin el marcatge CE.