El Govern no commemorarà el tercer aniversari de l'1-O

El Govern no farà cap acte per commemorar el tercer aniversari de l'1-O, tal com ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó. "El fet que no hi hagi president, ho hem de continuar evidenciant i seguir denunciant. S'ha inhabilitat Torra per defensar la llibertat d'expressió i seguim tenint presos polítics i exiliats", ha argumentat la també portaveu del Govern per després afegir que "per evidenciar que continua la repressió no sé si és moment de cap commemoració". Membres del Govern en funcions però participaran d'actes commemoratius convocats pels seus partits.