Polèmica a Balaguer per un vídeo on es veu la Policia Local reduint i colpejant un jove a terra

Un vídeo difós dimarts per xarxes on es pot veure a dos agents de la Policia Local de Balaguer reduint i colpejant un jove menor d'edat a terra ha generat polèmica sobre l'actuació dels agents. En aquest sentit, segons informa Ràdio Balaguer, la Paeria té previst reunir-se aquest dimecres amb l'inspector en cap del cos policial per aclarir els fets. Des de la CUP s'ha denunciat amb "contundència" les imatges i han qualificat l'actitud dels agents "d'abús policial". La formació troba "indignant" que es propini un cop de puny al jove i que també se li llenci esprai als ulls quan ja està reduït. En aquest sentit, demanen a l'alcalde Jordi Ignasi Vidal que depuri responsabilitats.



En el vídeo es pot veure com dos agents tenen un jove que crida retingut a terra. Forcegen i un d'ells li clava un cop de puny al noi mentre l'altre li llença un esprai a la cara. Els fets van passar pels volts de les dues de la tarda quan, segons un comunicat de la Policia Local, els dos agents van veure un noi que creuava la calçada per fora del pas de vianants passant per davant d'un vehicle que va haver de frenar bruscament per evitar l'atropellament.





Denunciem amb contundència les imatges que arriben de la Guàrdia Urbana de @ciutatbalaguer on mostren un clar abús policial. Trobem indignant que es faci un cop de puny i es llenci esprai als ulls a una persona ja reduïda. pic.twitter.com/eTsLXwrfhg — CUP Balaguer (@cupbalaguer) September 30, 2020

Segons la policia, quan la patrulla, aquest es va encarar suposadament a un dels agents amb actitud desafiant i amenaçadora. Aleshores l'altre agent va intervenir apartant-lo i es va entrar en un forcejament en el qual el jove hauria agafat la mà i mossegat un dit d'un dels agents, van caure a terra i la Urbana va intervenir fent ús de l'esprai policial de defensa.Segons la policia, no va ser fins que, que va ser detingut per lesions als agents i per desobediència greu. Així mateix, va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra on se li van obrir diligències. Segons el mateix comunicat, un dels agents de la policia local té lesions per la mossegada al dit i l'altre per edemes i eritemes a les dos mans. A més, tant el detingut com els agents tenien excoriacions a diverses parts del cos pel forcejament al terra.El menor va declarar en presència de la seva mare i l'advocat i posteriorment va ser deixat en llibertat.