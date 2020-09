Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 30 de setembre, el seu titular principal a l'evolució de la pandèmia a l'hospital de la capital del Bages: "Segona defunció per covid en dos dies a Manresa i els ingressats pugen a 22". La fotografia és per a la visita de Quim Torra als presos de Lledoners el seu primer dia com a expresident. El diari també destaca el malestar a Solsona per l'ocupació d'un bloc de cinquanta habitatges; les cares de la deportació omplen els carrers de Sallent; Manresa va superar l'any passat els 15.000 usuaris de Serveis Socials; l'exalcalde Valls és el nou director de Mercabarna; l'Estat prorroga els ERTO per força major fins al 31 de gener; i el Centre de Formació Pràctica de Manresa prepara una ampliació.



