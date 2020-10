Es manté l'obligatorietat de la mascareta a l'aula per als infants d'entre 6 i 12 anys

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha afirmat que el context epidemiològic de Catalunya "no aconsella la retirada de la mascareta a primària" de moment. En roda de premsa, Ramentol ha recordat que l'obligatorietat de dur mascareta entre els sis i els dotze anys era inicialment per a quinze dies i revisable a partir de llavors.

En aquest sentit, ha explicat que aquesta setmana s'ha avaluat l'evolució de les dades epidemiològiques i s'ha conclòs que la situació no ha variat gaire. "No podem dir que estem millor que fa 14 dies", ha declarat. D'altra banda, Educació i Salut preparen un protocol per a les activitats extraescolars i colònies que determina grups estables i "reduïts" de convivència.

Ramentol ha afirmat que no es pot dir que la situació epidemiològica no sigui bona "per culpa" de les escoles però sí ha apuntat que, ara per ara, la situació no fa aconsellable retirar l'obligatorietat de dur mascareta entre els sis i els dotze anys. Pel que fa a les extraescolars, la secretaria general d'Educació, Núria Cuenca, ha explicat que s'està ultimant un document que està previst que aprovi el Procicat el proper divendres. Cuenca ha afirmat que els centres tenen des del juliol indicacions sobre com organitzar-se i consideraven que amb això les AMPA i les organitzacions en tenien prou però finalment han decidit "compendiar" en un mateix protocol totes les indicacions per a extraescolars i sortides i colònies incloent algunes concrecions i especificitats.

Cuenca ha dit que el document vol "generar confiança" en l'organització d'unes activitats que ha defensat que són beneficioses per als alumnes. A l'espera del document final que s'ha d'aprovar, les principals directrius serien la creació de grups bombolla com en horari lectiu. Això però significaria que un mateix infant "té dos grups bombolla" però l'objectiu és que els grups de les extraescolars també es mantinguin tot el curs i contribueixin així a la traçabilitat i la reducció de la interacció entre infants per evitar més risc de contagi.

A més, s'hauran de seguir les indicacions de mascareta i distància dictades pel Departament de Salut, amb les excepcions ja recollides –com en determinades pràctiques esportives-. El document recollirà també indicacions sobre quin ha de ser l'ús dels vestidors i s'aconsella que, en el cas d'activitats esportives, només acompanyi l'infant o jove una persona.

La secretària ha explicat que també s'ha volgut recollir l'experiència de les activitats d'estiu però concretant-les "encara més". A més, s'indicaran adaptacions segons el tipus d'activitat. "El que fem és compendiar en un document totes les mesures que d'alguna i en diferents àmbits s'han anat articular per poder assegurar la realització de les activitats", ha resumit.