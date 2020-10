El TSJC tomba el pla urbanístic que havia d'acollir el BCN World

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat parcialment nul el pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu de Vila-seca i Salou, que afecta de ple el complex turístic i d'oci BCN World.

Segons el TSJC, la declaració de nul·litat de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa afecta el sector 1 del pla urbanístic, és a dir, el complex turístic els usos principals del qual eren l'hoteler, el d'àrea de joc, el comercial i el d'oci. La decisió obeeix al fet que el TSJC ha pogut constatar que els espais lliures previstos en aquest sector no tenien «la funcionalitat adequada».

L'ús i gaudi general d'aquests espais es pretenia sotmetre a unes limitacions i a uns criteris de disseny destinats a restringir sensiblement la seva destinació pròpia o natural, com podrien ser les de l'esbarjo o el lleure, segons el TSJC, «com a conseqüència de la inadequada ubicació de bona part del sòl esmentat en una zona de risc d'accidents greus, provinents de la indústria química».

Aquesta sentència suposa un revés per a la conselleria de Territori i Sostenibilitat, que va ser demandada per part de Grup d'Estudi i Protecció dels Escosistemes Catalans-Ecologistes de Catalu-nya. El TSJC dona la raó als ecologistes després que el Govern català autoritzés recentment l'Incasol a adquirir per 120 milions d'euros a Criteria uns terrenys on s'havia d'ubicar el macrocomplex BCN World, ara reconvertit en Hard Rock Entertainment World, i a vendre'ls en el mateix acte a Hard Rock. Aquest tràmit era un dels esperats per donar un impuls al projecte de Hard Rock.