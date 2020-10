Ayuso diu que «complirà» l'ordre de Sanitat però la recorrerà als tribunals

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat aquest dijous durant la sessió de control a l'Assemblea que la Comunitat de Madrid "no està en rebel·lia" i per tant "complirà totes les ordres de manera estricta", en referència a l'ordre de confinament selectiu de Madrid i 9 ciutats més de la Comunitat que ha publicat el Ministeri de Sanitat. "Aquesta Comunitat no està en rebel·lia perquè no som com els seus socis independentistes, però anirem als tribunals com vam fer amb el canvi de fase per defensar els interessos legítims dels madrilenys i les mesures siguin equitatives i justes i per no tornar a les cues de la fam".

Set dels deu municipis madrilenys de més de 100.000 habitants que s'han de confinar perquè superen la incidència acumulada de coronavirus han donat suport a les restriccions i han criticat l'actitud el govern autonòmic presidit per Ayuso. Es tracta d'Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles i Parla -tots governats pel PSOE-. En un comunicat d'aquest dijous, els set municipis donen suport a les mesures que es van aprovar al Consell Interterritorial de Salut de dimecres i celebren que "per fi" s'aplicaran "criteris objectius" que siguin d'àmbit estatal. Els set alcaldes critiquen "l'actitud de desobediència" d'Ayuso, que genera "un greu problema de gestió de la crisi".

"La desobediència, com s'ha demostrat a altres latituds d'Espanya, no és un bon camí per a cap govern responsable", avisen. No s'han adherit al comunicat Madrid i Torrejón de Ardoz -governades pel PP- i tampoc hi és Alcobendas (PSOE).

Els alcaldes socialistes sostenen que s'ha arribat a aquest punt per "l'absoluta incapacitat i irresponsabilitat" del govern d'Ayuso, que s'ha "enredat en una successió de contradiccions entre els seus membres" amb "anuncis improvisats i incomplerts sistemàticament". També critiquen la manca de diàleg amb els municipis i la cerca de "confrontació" amb el govern espanyol.

En el comunicat, els set alcaldes consideren que cal prendre "mesures en el seu conjunt" i no per barris com havia fet inicialment la Comunitat de Madrid i creuen que també s'haurien d'estendre a municipi de més de 50.000 habitants.

"No s'entén l'obstinació a mantenir les restriccions per zones de salut per excloure a uns pocs districtes que en un futur assoliran valors similars als confinats si no s'actua amb major contundència", opinen.