El BOE publica l'ordre de Sanitat que obliga a confinar Madrid i nou municipis més

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest dijous l'ordre del Ministeri de Sanitat que obliga a confinar Madrid i nou municipis més. L'ordre restringeix la mobilitat a municipis de més de 100.000 habitants que superin una incidència acumulada de més de 500 casos per 100.00 habitants, tinguin més d'un 10% de PRC positius i un índex d'ocupació de les UCI superior al 35%.

A la pràctica afecta només Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla i Torrejón de Ardoz. El text especifica que és "d'obligat compliment" per a totes les comunitats i ciutats "amb independència del sentit del seu vot". La proposta es va votar al Consell Interterritorial de Salut i va rebre 13 vots a favor, cinc en contra i una abstenció. Hi van votar en contra Madrid, Galícia, Andalusia, Ceuta i Catalunya, tot i que l'última per motius diferents.

Amb l'entrada en vigor de l'ordre, també es redueixen les reunions a sis persones, a un terç en llocs de culte i s'imposen restriccions d'aforament.

D'altra banda, l'ordre estableix que les mesures que contempla s'hauran d'aplicar "en un termini màxim de 48 hores" des del moment de la notificació en el cas de comunitats o ciutats on ja es compleixin els requisits. En el cas que alguna altra comunitat o ciutat entri en els supòsits, disposarà també de 48 hores per aplicar les mesures des del moment en que tingui coneixement de la concurrència de les circumstàncies.

Cada comunitat afectada i el Ministeri de Sanitat revisaran "setmanalment de manera conjunta" la situació epidemiològica dels municipis als que s'apliqui la declaració d'actuacions coordinades. "En el marc d'aquesta relació bilateral es valorarà la modificació de l'àmbit d'aplicació de les mesures contingudes en la declaració, sempre i quan s'observi una reducció suficient de la incidència acumulada en els termes establerts i tenint en compte els factors de correcció que poguessin afectar-la", afegeix.

Madrid considera que l'ordre d'Illa no és vàlida perquè «no ha estat consensuada»

La Comunitat de Madrid considera que l'ordre del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per aplicar restriccions de mobilitat i socials a ciutats de més de 100.000 habitants "no té validesa jurídica" perquè no ha estat consensuada per totes les Comunitats Autònomes. Així ho ha indicat el conseller de Salut del govern d'Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, que manté d'aquesta manera el pols obert amb l'Estat per la gestió de la pandèmia de la covid-19. "El govern espanyol no ha estat lleial. Té pressa per intervenir Madrid, però no per lluitar contra el virus", ha afirmat Escudero, que ha assegurat, a més, que el "missatge d'alarma" que transmet Illa no es correspon amb uns indicadors "que mostren que hem entrat en una senda favorable".

Ruiz ha acusat Illa de mentir quan ha dit que la decisió ha estat col·legiada, i també quan han dit que Madrid l'havia acceptat. En aquest sentit ha assegurat que en la reunió que els equips del govern espanyol i el madrileny van mantenir ahir aquest últim va emplaçar el primer a seguir negociant l'esborrany, però que no hi va haver cap acord, com a assegurat l'executiu estatal.

A banda, el conseller ha afirmat que el missatge "d'alarma" que transmeten, al seu parer, Illa i el govern de Pedro Sánchez per la situació de la pandèmia a la comunitat madrilenya no es correspon amb el que diuen els indicatius que el govern d'Ayuso utilitza com a barem, que al contrari, ha indicat Escudero, mostren els "primers senyals" que s'entra en una situació "favorable".

El conseller de Salut de la Comunitat de Madrid no ha volgut dir obertament que el govern d'Ayuso desobeirà l'ordre d'Illa en cas que sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però en tot cas, després de reiterar que jurídicament no és vàlida perquè no ha estat consensuada per totes les Comunitats Autònomes, ha indicat que els serveis jurídics de la comunitat madrilenya indicarien quin camí caldria prendre.