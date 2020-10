Els CDR es traslladen a plaça Catalunya i cremen contenidors

| Arxiu particular

CDR sortint de la plaça Sant Jaume | Arxiu particular

Els CDR han traslladat la protesta que feien a la plaça Sant Jaume de Barcelona en el marc del tercer aniversari de l'1-O a la plaça Catalunya, on han fet una barricada amb contenidors bolcats i n'han encès almenys un. Els Mossos d'Esquadra es miraven l'escena des de la distància, a l'altra banda de la plaça, però quan han vist les flames han actuat. Amb les furgonetes s'han adreçat fins al lloc de la barricada i l'han desfet, inclòs el contenidor que cremava. Algunes furgonetes s'han quedat en aquest punt, i altres han començat a dispersar els manifestants que protagonitzaven l'acció, que han fugit corrent de l'indret.

Prèviament la concentració de la plaça Sant Jaume s'havia mogut fins a la Via Laietana, que ha estat una estona tallada al trànsit. Els manifestants han fet parada davant la comissaria de la Policia Nacional d'aquest carrer, i han continuat cridant càntics a favor de la independència i en contra de la policia.

L'edifici estava fortament custodiat pels Mossos, amb furgonetes d'antiavalots i tanques de seguretat, i els manifestants no hi han pogut accedir. Després d'una estona de càntics i consignes, els manifestants han decidit seguir el recorregut fins a la plaça Catalunya, on han fet la barricada i han encès el contenidor.