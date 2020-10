Els centres escolars de les nostres comarques sumen prop d'un miler d'alumnes confinats

Els centres educatius de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell i l'Anoia tenen un total de 38 grups confinats, que sumen 922 alumnes, segons les dades recollides pel departament d'Educació a l'espai web Traçacovid, que recopila la informació de totes les escoles i instituts. Ahir, després de 14 dies confinats, els 16 alumnes de primer de l'escola Doctor Fer-rer d'Artés, que va ser la primera del territori que va haver d'aplicar el pla per un cas de covid-19, van tornar a classe amb normalitat després d'estar dues setmanes aïllats a casa.

Les escoles i instituts del territori han completat el mes de setembre amb prop d'un miler d'alumnes confinats, tenint en compte els grups classe que són a casa i altres positius registrats en alguns centres però que no han requerit el confinament de cap grup. Totes les comarques de l'àrea de Regió7, excepte el Solsonès, han hagut de posar en marxa el pla d'actuació davant d'un cas de covid-19 i tenien ahir grups estables aïllats a casa.

El Bages, amb 21 grups que sumen 445 estudiants, és la comarca més afectada, amb casos a Manresa, Navàs, Sant Joan de Vilator-rada, Sant Fruitós de Bages, Castellgalí, Sant Vicenç i Santpedor. Manresa, amb 9 classes confinades d'un total de 8 centres, encapçala els municipis amb més incidència, seguit de Sant Fruitós Bages, on ahir constaven 4 classes de l'escola Monsenyor Gibert amb 76 alumnes a casa.

El grup d'Artés torna a l'escola

Els estudiants de primer de primària de l'escola Doctor Ferrer d'Artés, que van ser els primers de la comarca a confinar-se a casa per un cas positiu el 16 de setembre passat, van tornar ahir a classe després de 14 dies aïllats als seus domicilis. La directora del centre, Elena Lloses, explicava ahir que amb el retorn d'aquests alumnes el centre ha tornat a la normalitat, amb la totalitat dels estudiants, i destacava «la bona resposta de les famílies» en les classes telemàtiques han fet els infants durant aquest dies.

«Tots estan molt contents de poder tornar a l'escola: alumnes, famílies i mestres», assegurava Lloses, alhora que afegia que el centre artesenc ha viscut el confinament del grup i el seu retorn amb «tranquil·litat». També reconeixia que aquest cas els servirà d'experiència de cara a possibles noves afectacions. «Ara ja sabem què hem de fer, sempre que no canviïn gaire els protocols», deia.

Ahir també va tornar a classe un dels dos grups de segon de batxillerat de l'institut Lluís de Peguera de Manresa, que estava aïllat. En aquest cas, han reprès les classes després de 10 dies a casa, tal com estableix ara el protocol, que inicialment en marcava 14.

Pel que fa a la incidència a la resta de comarques, destaca l'afectació que hi ha a la Cerdanya, on hi ha 9 grups estables a casa de quatre centres de Puigcerdà, que sumen més de 300 alumnes. La incidència és menor a la comarca del Moianès, amb un únic grup a l'institut de la localitat, i a l'Alt Urgell, també només amb una classe de La Salle de la Seu.

Per la seva banda, al Berguedà es registren tres classes de centres de Berga, Puig-reig i Avià, el mateix nombre de grups que hi ha a l'Anoia amb afectacions als municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Piera.

PCR als mateixos centres

Quan en un centre es detecta un positiu el protocol marca que cal fer proves a tot el grup estable i aïllar-lo a casa. Les proves PCR als grups classe amb positius es van començar a fer a partir del dia 20 als mateixos centres educatius per evitar les aglomeracions als centres d'atenció primària. L'institut Quercus de Sant Joan de Vilator-rada va ser un dels primers centres del Bages a aplicar aquest procediment. Una unitat mòbil es va desplaçar fins al centre per fer les proves als alumnes de 4t d'ESO, després que un estudiant d'aquest grup bombolla donés positiu. Aquest mateix protocol s'ha anat seguint des d'aleshores als diferents centres afectats.