Identificat i investigat el policia de la puntada de peu voladora l'1-O a l'IES Pau Claris

El policia nacional que va donar una puntada de peu voladora als ciutadans que hi havia a l'IES Pau Claris de Barcelona l'1 d'octubre del 2017 ha estat identificat i investigat, segons han avançat TV3 i Catalunya Ràdio i han confirmat fonts jurídiques a l'ACN. Un informe pericial dels Mossos d'Esquadra on s'analitzen diverses imatges que va encarregar l'acusació popular Irídia ha permès identificar l'agent. Ara el jutge l'haurà de citar per declarar com a investigat.

Es dona la circumstància que aquest agent ja havia estat investigat per uns altres fets d'aquell dia i quan va declarar se li va preguntar per aquesta puntada de peu. Tot i reconèixer que era allà, va negar els fets concrets de la puntada. Irídia va presentar un escrit molt exhaustiu amb captures de pantalla que identificaven aquest agent donant la puntada voladora i després agredint una altra dona. En l'informe també es veu com un altre agent sacseja una altra votant que havia estat llençada prèviament per les escales del centre. Arran d'aquest escrit el jutjat va encarregar als Mossos d'Esquadra fer un informe pericial sobre la qüestió, que ara s'ha rebut al jutjat i confirma la identitat dels dos agents agressors. Ara el jutge citarà els dos agents i els Mossos autors de l'informe perquè el ratifiquin, però encara no hi ha data.

D'altra banda, en relació a l'agressió patida per Roger Español, que va perdre un ull per l'impacte d'una bola de goma llençada per la Policia Nacional, la seva acusació particular ha demanat que finalitzi la instrucció i es passi el procés a sumari, perquè es tractaria d'un delicte de lesions amb pèrdua d'òrgan principal. De fet, l'acusació diu que l'agent va disparar fins a tres cops contra Roger Español. La primera podria haver estat una salva, la segona ja va ser amb projectil, i la tercera va ser la que va impactar a la cara.

De moment al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona hi ha un total de 63 investigats, 58 dels quals policies nacionals, dels quals tres estan pendents de declarar, encara sense data fixada. L'actuació policial investigada va provocar 315 lesionats, dels quals 127 estan personats a la causa, formada per una peça principal, centrada en la direcció i coordinació de l'acció policial, i 27 peces separades, una per cada escola afectada de la ciutat.