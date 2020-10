Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, dijous 1 d'octubre, "Els centres educatius del Bages tenen 445 alumnes confinats a casa per covid". La fotografia és per als guanyadors dels premis de la Delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, lliurats ahir a l'Espai Plana de l'Om de Manresa. El diari també destaca que la Generalitat reprèn el projecte d'un carril bici de Manresa a Santpedor; acusen Adif de llençar ciment barrejat amb aigua a una riera d'Alp; la UPC de Manresa tria direcció amb una única candidatura liderada per Pere Palà; i entrevista a Esteve Olivella, delegat de la Federació de Futbol a la regió central: «Cal canviar els hàbits socials que hi ha entorn del partit de futbol»

Titulars diversos als diaris d'aquest dijous: