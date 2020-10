Ayuso va demanar ajuda a Gerard Piqué per a una compra de mascaretes a la Xina

Piqué va ser un dels contactes als quals va trucar Ayuso per materialitzar la compra de 14 milions de mascaretes

En els moments més crítics del primer pic de la pandèmia de coronavirus, en els mesos de març i abril, que les administracions espanyoles (i mundials) participaven en una carrera desesperada per aconseguir material sanitari per fer front al virus, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va recórrer a Gerard Piqué per desbloquejar una compra de mascaretes a la Xina, segons ha revelat la cadena SER.

Segons fonts citades per la cadena SER, Piqué va ser un dels contactes als quals va trucar Ayuso per materialitzar la compra de 14 milions de mascaretes que van costar 32 milions d'euros i que es van distribuir als madrilenys de forma gratuïta a totes les farmàcies.

La relació del jugador blaugrana amb Ayuso ve via la seva empresa Kosmos, que organitza a Madrid la Copa Davis de tennis des de fa dos anys gràcies a un acord firmat amb el Govern de la Comunitat i l'ajuntament de la capital. L'empresa compta amb personal que té estreta relació amb el mercat asiàtic. El soci de Piqué en aquesta empresa és Edmund Chu, originari de Xangai, que és la ciutat d'on van sortir els avions amb el material.

Fonts de l'entorn de Piqué citades per la SER expliquen que la Comunitat de Madrid li va demanar ajuda i ell l'hi va prestar sense rebre cap compensació econòmica. Aquesta ajuda, apunten, va consistir a posar en contacte al Govern madrileny amb el personal de Kosmos coneixedor del mercat asiàtic i organitzar el trasllat del material a Espanya en vols xàrter.