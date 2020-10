El primer debat presidencial entre el candidat republicà i actual president dels Estats Units, Donald Trump, i Joe Biden, el candidat demòcrata, ha copat les portades dels diaris de mig món per l'hora i mitja en què els insults i interrupcions van ser protagonistes. El cara a cara va suposar el tret de sortida de les setmanes de campanya més importants fins al dia de la votació, el 3 de novembre.

Les enquestes segueixen donant com a favorit a Biden, però a les files demòcrates no les tenen totes i pot passar de tot. Tot això, malgrat l'exclusiva publicada pel The New York Times sobre els deutes que acumula Trump i el seu pagament d'impostos durant més de dues dècades.

En aquest diari ens agradaria conèixer el teu pronòstic sobre qui serà el proper president a seure al despatx oval de la Casa Blanca.

<noiframe></p><ul id="questions"><li>ENQUESTA | Qui creus que serà el proper president dels Estats Units? </li></ul><p></noiframe>