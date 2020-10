El Govern disposa d'un milió de testos ràpids basats en la detecció d'antígens

Catalunya té un milió de testos ràpids d'antígens, 500.000 dels quals a punt per distribuir-los quan calgui, i va fer entrar ahir en vigor la reducció de les quarantenes, que passen de 14 a 10 dies.

En l'habitual roda de premsa del dijous, el secretari català de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va dir que encara s'han de detallar les condicions d'ús d'aquests testos ràpids, sobre l'efectivitat dels quals ja es va mostrar fa dues setmanes «esperançat».

El cap de la Unitat de Seguiment de la covid-19, Jacobo Mendioroz, va afirmar per part seva que aquestes proves «són segures» però que no tenen la mateixa efectivitat segons el cas –per exemple, si el contagiat presenta símptomes o és asimptomàtic. Per això, va insistir que és necessari un protocol que s'elaborarà d'aquí a pocs dies.

D'altra banda, el departament de Salut ha actualitzat el protocol d'actuació davant de casos de covid-19 i, entre altres aspectes, ha establert, com ja s'havia anunciat, que les quarantenes passen de 14 a 10 dies.

Un altre dels canvis duts a terme és que un sospitós d'estar infectat no haurà de fer-se la prova PCR si ja ha estat contagiat en els tres mesos anteriors, un termini de temps que fins ara s'allargava fins als sis mesos.

Tot això el mateix dia que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar la pròrroga per quinze dies més de les mesures restrictives a Barcelona i la seva àrea metropolitana, Girona, Salt i alguns municipis de la comarca de la Noguera, i també l'aplicació des d'avui d'aquestes mateixes mesures a les ciutats de Vic i Manlleu.

Així mateix, se supervisen tres brots en hospitals a Palamós, Calella i Mataró, que, segons els responsables sanitaris, no són «inusuals» i estan sota control.

Pel que fa a la publicació al BOE de l'acord del Consell Interterritorial de Salut que estableix restriccions a l'entrada i sortida de persones als municipis de més de 100.000 habitants amb incidència acumulada de covid superior als 500 casos en 14 dies, amb un percentatge de positivitat en les proves diagnòstiques superior al 10% i en la comunitat dels quals l'ocupació de llits a l'UCI per pacients amb coronavirus sigui superior al 35%, cap de les ciutats de més de 100.000 habitants de Catalunya arriba als 500 casos de covid per cada 100.000 veïns .

El secretari de Salut Pública de la Generalitat va insistir que «és molt important emprendre accions graduals i seqüencials» per evitar «restringir la mobilitat», que és el que ja fa dos dies que va dir que s'hauria de fer amb Madrid. Així, va detallar que «subscriu» les mesures indicades en l'acord, però va dir que creu que «s'haurien d'implementar molt abans d'arribar als 500 casos (per 100.000 habitants) per no haver de perimetrar».

Així mateix, la millora des dissabte passat de les dades epidemiològiques s'ha estabilitzat a Catalunya i la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) s'ha situat en 0,91, una centèsima més que ahir, fet que significa que cada infectat contagia menys d'una persona de mitjana.

Mentre el nombre d'hospitalitzats per covid es manté en 800 –dos menys que ahir–, dels quals 148 són a l'UCI –vuit més que el dia abans–, el nombre de morts no es frena, amb la comunicació de 26 nous òbits, el que suma ja 83 morts en els últims set dies.

El risc de rebrot EPG, que és l'índex que indica el creixement potencial de l'epidèmia i es calcula multiplicant els casos dels últims 14 dies per cada 100.000 habitants per la velocitat de transmissió del virus (Rt), ha pujat dos punts respecte a l'índex d'ahir i s'ha situat en 156,44, un risc que segueix sent alt –més de 100.