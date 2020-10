Madrid endureix les restriccions i inicia el confinament perimetral a partir de les 22h

El confinament perimetral de Madrid i nou municipis més de la comunitat autònoma entrarà en vigor aquest divendres a les 22 hores. Ho ha explicat el conseller de Sanitat del govern d'Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, en roda de premsa en la qual també ha dit que no es començarà a sancionar els ciutadans que ho incompleixin fins que la justícia ho ratifiqui. A partir d'aquest divendres a les 22 h, prèvia publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid, també estarà vigent la limitació d'aforament del 50% als comerços o l'obligació de tancar la restauració no més tard de les 23 h. El govern d'Ayuso "acata" l'ordre del Ministeri de Sanitat però ha presentat recurs a l'Audiència Nacional amb petició de cautelars.

El conseller de Justícia, Enrique López, ha criticat que aquestes restriccions provoquen "caos" i ha opinat que obeeixen a raons "polítiques". Segons la Comunitat de Madrid, l'ordre del Ministeri de Sanitat és "jurídicament nul·la" però l'aplicaran perquè hi estan obligats. "Ens obliguen a fer que entrin en vigor avui mateix, no podem fer una altra cosa", ha dit López.

"S'ha produït una invasió de competències", ha afirmat López, que ha insistit que les restriccions imposades per Sanitat són "molt poc meditades" i provocaran pèrdues de "més de 8.000 milions d'euros" si s'allarguen durant un mes. López ha argumentat que, en canvi, les mesures aplicades per la Comunitat de Madrid eren "quirúrgiques" i "molt beneficioses".

Segons Ruiz Escudero, l'ordre no tindrà com a efecte controlar l'evolució de la pandèmia perquè el que fa és permetre "incrementar la mobilitat" dins dels municipis afectats. La Comunitat de Madrid considera que les restriccions de mobilitat aplicades només en alguns barris estaven sent "eficaces" i asseguren que la tendència ja començava a ser "favorable".

López ha justificat que amb la presentació del recurs a l'AN pretenen que no es pugui tornar a utilitzar el Consell Interterritorial de Salut per "imposar" una decisió estatal quan "no hi ha consens". "L'única forma que no torni a passar és que ho diguin els jutges", ha afirmat el conseller de Justícia.