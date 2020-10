Pugen a 18 els detinguts durant la manifestació dels CDR a Barcelona

Els incidents ocorreguts després de les manifestacions convocades ahir a la nit pels CDR amb motiu del tercer aniversari de l'1-O es van saldar finalment amb 18 persones detingudes a Barcelona i una a Girona, tot i que en aquest cas la detenció ha quedat sense efecte. Tres dels detinguts a Barcelona són menors d'edat.

En concret, segons han informat els diferents cossos policials, els Mossos d'Esquadra van detenir a Barcelona quinze persones, la Policia Nacional dues més i la Guàrdia Urbana una, totes elles acusades de desordres públics i d'atemptat a agent de l'autoritat, a més de l'arrestat a Girona, que ja ha quedat en llibertat.

Les manifestacions van finalitzar amb barricades, vehicles danyats i crema de contenidors, i un mosso d'esquadra ha resultat ferit de caràcter lleu, segons fonts d'aquest cos.

Segons han explicat a Efe fonts dels Mossos, dos dels detinguts a Barcelona van llançar barres de ferro contra furgonetes dels antiavalots, mentre que un altre detingut havia llançat ampolles de vidre contra la línia policial.

Els incidents a la capital catalana van tenir lloc al final de la mobilització dels CDR, que va arrencar cap a les 20.00 hores a la plaça Sant Jaume, on centenars de persones s'havien concentrat per exigir als partits independentistes que compleixin el "mandat de l'1-O" i facin efectiva la independència de Catalunya.

La concentració es va desenvolupar davant el Palau de la Generalitat, davant d'un fort dispositiu policial, i els manifestants van desplegar cartells amb fotografies dels diputats de JxCat, ERC i la CUP amb el missatge: "M'han escollit per obeir el mandat popular".

Posteriorment, els manifestants es van dirigir cap a Via Laietana i es van concentrar davant la seu de la Prefectura de Policia, on hi va haver moments de tensió i llançament d'objectes contra la línia policial i l'edifici.

Després, petits grups de manifestants es van dirigir cap a la zona de la plaça Catalunya, Rambla Catalunya i Ronda Sant Pere, on hi va haver barricades i crema de contenidors, de manera que els agents dels Mossos van intervenir per dispersar els CDR.

Mentrestant, a Girona, la manifestació convocada pels CDR va acabar amb un detingut, que ja ha estat posat en llibertat, després de la crema de contenidors i el llançament de pirotècnia contra la policia que protegia la Subdelegació de Govern.



Detinguts tres menors

Tres menors detinguts en la protesta convocada pels CDR a la plaça Sant Jaume de Barcelona pel tercer aniversari de l'1-O han passat a disposició de la Fiscalia de Menors aquest dijous a la nit, han informat els Mossos d'Esquadra aquest divendres.

A Barcelona en total hi va haver 18 detinguts, que continuen, menys els menors d'edat, en dependències policials en espera de passar a disposició judicial.

La manifestació, que va agrupar unes 300 persones, es va dissoldre quan els manifestants van arribar a plaça Catalunya, i durant la protesta es van fer barricades, es van cremar contenidors i la policia catalana va haver d'intervenir.