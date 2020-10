Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"Manresa no tindrà per la Fira de Sant Andreu ni parades ni grans atraccions" és el titular principal de Regió7 d'avui, divendres 2 d'octubre. La fotografia és per al Barça, que va guanyar el Celta de Vigo per 3 gols a 0 i que repetirà duel contra la 'Juve' de Cristiano a la Champions. El diari també destaca Montserrat perd Hilari Raguer, el seu monjo més erudit i polític; ICL veu l'aigua depurada de Manresa clau per al rigor ambiental de la mineria; Manresa rep l'homenatge de Woody Allen a Sant Sebastià; i el festival Test escampa teatre petit per 13 pobles.



'Regió7': "Manresa no tindrà per la Fira de Sant Andreu ni parades ni grans atraccions"

'El País': "Los madrileños afrontan el cierre sumidos en la incertidumbre"

'El Periódico': "Madrid acata el tancament però demana que la justícia el pari"

'Diari de Girona': "L'hospital de Palamós detecta un brot que afecta onze pacients i un sanitari"

'El Punt Avui': "Mandat vigent"

'Segre': "Troben morts la parella de metges perduts a Naut Aran"

'La Razón': "Ayuso recurre hoy el cierre de Madrid sin el apoyo de Cs"

'Ara': "Situació crítica a les UCI de Madrid"

'ABC': "El cierre de Madrid lastra la economía española"

'El Mundo': "Ayuso acata la intervención de Illa aunque la recurrirá"

'La Vanguardia': "Els vaivens d'Ayuso descol·loquen la cúpula i els barons del PP"

'Sport': "(Ansu Fati) Mágico y genial"