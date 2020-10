Sis detinguts per una violació en grup a una nena de 14 anys a València

La Guàrdia Civil de Xàtiva ha detingut sis homes, tots ells joves, per la seva presumpta participació en una violació en grup a una menor de 14 anys durant una festa en un paratge als afores d'un municipi de l'interior de València, segons explica el diari Levante-EMV, mitjà que, tanmateix, no ha precisat on per preservar l'anonimat de la víctima.

Els fets, que no havien transcendit fins ara, van tenir lloc dissabte passat a la matinada i en l'agressió sexual en grup hi haurien participat entre 15 i 20 homes, segons el testimoni que ha prestat la víctima davant els investigadors de l'equip de la Policia Judicial de Xàtiva, responsables de les investigacions de tres comarques valencianes.

De moment, els agents han detingut sis persones que haurien participat en aquesta nova violació en manada, però la investigació continua oberta per intentar identificar la resta dels implicats. Els acusats romanen en calabossos policials, a l'espera que els investigadors concloguin l'atestat per posar-los a disposició judicial.

La menor està rebent tractament des que van ocórrer els fets..