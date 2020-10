Els catalans suspenen la gestió de les residències i posen un 7 a Protecció Civil, segons l'últim CEO

Els catalans suspenen la gestió del Govern a les residències de gent gran durant la covid-19 amb un 4,12 mentre que puntuen amb un notable, un 7, el paper de Protecció Civil (Mossos i Bombers) en la pandèmia. Així ho indica l'enquesta de valoració del Govern i de les polítiques públiques del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), feta entre el 7 i el 18 de setembre. L'atenció sanitària obté un 6,05, un 5,20 les escoles i un 5,29 la comunicació del Govern. La nota mitjana de l'executiu català pel que fa a la gestió de l'últim any és un 4,78, i la sanitat pública és el tema que més afecta els enquestats.

La puntuació mitjana dels catalans al Govern és tres dècimes superior a la que va obtenir en l'última enquesta, el desembre del 2019. La nota més baixa és en la lluita contra la temporalitat dels contractes amb un 3,80, mentre que els enquestats valoren amb un 6,08, la nota més alta, la gestió pel que fa a infraestructures (ports i aeroports).

En relació amb els temes que més afecten la vida quotidiana dels ciutadans, l'enquesta diu que són sanitat pública, medi ambient i seguretat ciutadana.

El 58,5% creu que el Govern no sap com resoldre els problemes del país. És un xifra inferior a l'última enquesta, quan ho creia el 63%. Mentre que el 36,1% creu que l'executiu català sap com resoldre els problemes del país però necessita temps.