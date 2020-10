Dimiteix l'alcalde de Manlleu després que s'hagi difós un vídeo on el treien d'un local d'oci en estat d'embriaguesa

L'alcalde de Manlleu, el republicà Àlex Garrido, ha dimitit del càrrec després que hagin transcendit unes imatges d'aquest estiu on se'l veu en estat d'embriaguesa en un local d'oci en el moment que agents de seguretat privada el fan fora. Ho ha confirmat ell mateix a l'ACN, malgrat que no ha volgut fer més declaracions que les d'un comunicat adreçat al veïnat on anuncia la renúncia. "El meu comportament és del tot censurable, tenint en compte la situació crítica que travessa el país i la nostra ciutat", afirma a l'escrit. També opina que els representants públics han de ser "exemplars" fins i tot en fets circumscrits "estrictament a la vida privada, com és el cas", i per això ha pres la decisió "irrevocable" de dimitir.

Garrido sí ha explicat que la renúncia es farà efectiva a partir de dilluns, quan començaran els tràmits per tirar endavant la decisió. "És honest reconèixer el meu error, però alhora vull evitar que ningú intenti treure'n rèdit posant en dubte la bona tasca que hem portat a terme des de l'equip de govern a causa d'un comportament individual inapropiat", ha afegit.

També afirma que el lideratge de la segona ciutat d'Osona en nombre d'habitants quedarà "en bones mans" i agraeix les mostres de suport "incomptables" que ha rebut del veïnat, de l'equip de govern i d'Esquerra Republicana.