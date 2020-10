Dos detinguts a casa de Mainat arran d'una agressió en directe

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir ahir un home per un delicte de violència de gènere i una dona per furt a l'interior de la casa del productor Josep Maria Mainat, on havia acudit alertada per uns equips de televisió que havien presenciat una agressió.

Segons fonts policials, les dues detencions van tenir lloc a l'interior de la casa de Mainat al barri barceloní d'Horta, tot i que el productor i membre de l'antic grup La Trinca no hi era, ja que viu amb els seus dos fills menors en un altre habitatge que té a Canet de Mar, al Maresme.

Part de l'incident va ser gravat per càmeres de diversos mitjans televisius, que feien guàrdia a la porta del domicili de Mainat a Barcelona després que ahir transcendís que la seva dona està sent investigada per intentar assassinar-lo i provocar-li un coma amb injeccions d'insulina mentre dormia.

Cap al migdia, les càmeres van gravar una jove que sortia de la casa de Mainat amb tres maletes a la mà, i va dir que era l'exnòvia d'un escort que l'esposa del productor havia contractat i que era al domicili.

Poc després, la dona va aconseguir que li obrissin la porta de la casa de Mainat i va demanar que li retornessin la seva documentació i les seves pertinences, moment en què un home va acostar-s'hi, va colpejar-la, va ficar-la d'una empenta dins l'habitatge i va tancar la porta davant les càmeres.

Després de presenciar l'agressió, periodistes de Tele5 van trucar al número de telèfon d'emergències 112 per reclamar la presència policial, fet que va motivar que anés al lloc dels fets una patrulla de la Guàrdia Urbana, segons van explicar fonts policials.

Els agents van acordonar l'habitatge, van accedir a l'interior de la casa i van detenir dues persones, un home acusat d'un delicte de violència de gènere i una dona per un delicte menys greu de furt.