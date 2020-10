La jutge cita com a investigat l'agent que presumptament va agredir Pesarrodona

La jutgessa ha citat com a investigat l'agent de la Guàrdia Civil que presumptament va agredir el santjoanenc Jordi Pesarrodona en el marc de les càrregues policials de l'1-O al Bages, segons ha informat l'advocat que representa el bagenc. Es tracta del primer agent investigat per les càrregues en aquest centre de votació i el vuitè a la comarca del Bages.

La imputació arriba després que l'Institut Armat hagi identificat l'agent arran de la declaració que Pesarrodona va fer el dia 7 davant la jutge com a víctima d'aquest cas. Després d'escoltar la seva declaració, la titular del jutjat de primera instància i instrucció 2 de Manresa va ordenar a l'Institut Armat que identifiqués l'agent en qüestió, que pertany a una unitat de Saragossa, i ara l'ha citat perquè declari el proper 16 de novembre. Fins ara, els agents que han declarat per les càrregues policials al Bages ho han fet presencialment als jutjats i només han contestat les preguntes de la jutgessa, del fiscal i de l'advocat de l'Estat, que és qui els defensa.

Segons la jutgessa, en la seva declaració Pesarrodona «va poder identificar, sense cap gènere de dubte, primer espontàniament», i després «a través de la seva identificació en una fotografia», l'agent que «l'hauria» colpejat amb la porra a la porta de l'escola Joncadella.

El 7 de setembre, a part de poder identificar l'agent que presumptament el va agredir, Pesar-rodona va assegurar davant la jutgessa, en la seva declaració com a víctima, que el dia del referèndum els agents de l'Institut Armat van anar directament contra ell, «com un acte de persecució i acarnissament» perquè no li «perdonaven» la fotografia que s'havia fet el dia 20 de setembre amb un nas de pallasso al costat de guàrdies civils.

Aquest cas va fer un tomb arran del canvi de la jutgessa instructora. La primera magistrada que es va fer càrrec d'aquest cas el va arxivar, però la seva successora com a titular del jutjat d'instrucció dos de Manresa va revocar aquest arxivament en considerar que s'havien vulnerat drets de l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada.

D'altra banda, aquesta imputació de l'agent arriba després que dilluns d'aquesta setmana es conegués la sentència condemnatòria a Jordi Pesarrodona per un delicte de desobediència per no impedir la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 per la seva qualitat, aleshores, de regidor i quart tinent d'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada.

La sentència condemna Jordi Pesarrodona a 14 mesos d'inhabilitació –tot i que la sentència podria contenir un error i quedar en mig any– i a una multa de 2.100 euros.