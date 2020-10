Macron anuncia un pla per combatre l'islamisme contrari als valors de la República

El president de França, Emmanuel Macron, va anunciar ahir un nou pla contra el «separatisme islàmic» al país, del qual es va assenyalar com a directe responsable, i pel qual introduirà una ampliació de la prohibició de l'ús del mocador, l'enduriment dels controls sobre les associacions musulmanes i modificacions en el sistema escolar i de formació islàmica. «Nosaltres mateixos hem construït el nostre propi separatisme», va declarar el cap de l'Estat francès. «Hem construït una concentració de misèria i dificultats i ho sabem molt bé. Hem creat bar-ris on la promesa de la República no s'ha complert», va lamentar Macron, que va atribuir part de la culpa al «trauma» provocat pels anys del postcolonialisme i «l'enganyós» discurs que alguns empren per fomentar «l'odi» contra la República. Així, el president francès va anunciar un pla consolidat sobre quatre pilars bàsics i centrats en l'àmbit dels serveis públics i la formació, començant per l'extensió de la prohibició del tradicional mocador islàmic de les dones en les empreses privades delegades de serveis públics.

Així mateix, Macron va anunciar un enduriment de les mesures de control sobre les associacions musulmanes, que el Govern podrà dissoldre si s'estableix que «traslladen missatges que contravenen les nostres lleis i els nostres principis». Tota associació que sol·liciti una subvenció de l'Estat o d'una autoritat local haurà de signar un acord pel qual es compromet a respectar els valors de la República.