Més de 300 cotxes creuen Catalunya fins Argelers per reivindicar el paper dels exiliats i recordar el «fets d'octubre»

Una marxa amb més de 300 cotxes ha recorregut Catalunya aquest dissabte per commemorar el tercer aniversari "dels fets d'octubre", en relació al referèndum i la posterior aturada de país. La iniciativa ha estat de diverses territorials de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Els vehicles han sortit a primera hora des de quatre localitats diferents: Almacelles (Segrià), Les Cases d'Alcanar (Montsià), Igualada i la Seu d'Urgell en direcció a Argelers on estava previst un acte en el qual havia d'assistir-hi l'exconseller Lluís Puig, però s'ha suspès per les mesures de seguretat del coronavirus. Els assistents a aquesta marxa està previst que s'afegeixin a la que unirà Girona amb la presó del Puig de les Basses de Figueres al vespre.

A dos quarts de dues del migdia, l'àrea de servei de la Jonquera de l'autopista AP-7 s'ha tenyit de banderes estelades. I és que a aquella hora s'ha fet el darrer reagrupament dels més de 300 cotxes que han creuat, en alguns casos, tot Catalunya per participar en la marxa que ha acabat pels volts de les tres de la tarda al Parc dels Pins d'Argelers, a la Catalunya del Nord. L'objectiu ha estat reivindicar la feina i "la legitimitat del govern a l'exili".

Els veïns i turistes d'aquesta petita localitat costanera han vist com arribava una cua de vehicles fent sonar el clàxon i mostrant les banderes. Una imatge "impactant i sorprenent" segons assenyala el membre del secretariat de l'ANC Jordi Alsina.

Tot plegat en una data "rellevant" i que també ha volgut servir com a "denúncia" contra les paraules que fa tres anys el rei d'Espanya va pronunciar. "Aquell dia vam mostrar la força que tenim com a país però també vam veure com s'engegava la repressió", concreta Alsina.

La marxa ha arrencat a primera hora del matí des de diferents punts de Catalunya: Almacelles, les Cases d'Alcanar, Igualada i la Seu d'Urgell han estat les localitats de partida, i d'allà s'han fet dues columnes, la de Ponent i la de les Terres de l'Ebre. A la Jonquera s'han trobat tots per arribar junts a Argelers.

Alsina destaca "l'originalitat" que té l'ANC a l'hora de fer actes reivindicatius i diu que serveixen per "demostrar que l'independentisme es continua mobilitzant". Amb tot, el membre del secretariat assenyala que s'ha organitzat des de les territorials per evitar "una gran concentració", i així evitar possibles contagis.



El coronavirus obliga a modificar els plans

La pandèmia ha estat un altre dels protagonistes de la marxa. Alsina explica que tenien previst un gran acte per tancar la marxa amb un escenari i la participació de l'exconseller Lluís Puig. Al final, però, no s'ha pogut fer per les restriccions que aplica el govern de França als esdeveniments multitudinaris.

Tot i això, s'ha acabat substituint per un programa especial que s'ha fet a través de Ràdio Arrels, que ha comptat amb diversos convidats entre ells Puig. Els participants han sintonitzat l'emissora i han seguit des dels seus vehicles l'acte.

"Ens reinventem les vegades que calgui. En això també", remarca Alsina.



La marxa de Girona

Els assistents a la marxa d'Argelers està previst que s'afegeixin als centenars de cotxes que faran el mateix acte aquest vespre a la presó de Puig de les Basses. En aquest cas, els participants surten de les diferents capitals de les comarques de Girona i conflueixen al centre penitenciari on deixaran clavells a les tanques d'entrada a la presó.