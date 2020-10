Sánchez aposta per trobar una sortida al Congrés a la renovació del Consell General

El president espanyol, Pedro Sánchez, va apostar ahir per «trobar una sortida» a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si el PP la continua bloquejant. «La majoria absoluta del Congrés hem de trobar una solució i una sortida», va dir.

Sánchez va assegurar que el seu Govern «haurà de prendre una decisió», insinuant que impulsarà una reforma legal per forçar la renovació del CGPJ. En paral·lel, Sánchez va tornar a exigir al PP el «desbloqueig» de la situació i va lamentar que «cada cop que perd les eleccions» es negui a permetre la renovació de la cúpula judicial espanyola.

En una roda de premsa a Brussel·les després de la cimera europea d'ahir, Sánchez va advertir que utilitzar la pandèmia per «dividir» no «beneficia ningú excepte la dreta». Segons el president espanyol, hi ha preocupació entre els líders europeus per «l'ús partidista de la pandèmia». Pel que fa a la situació a Madrid, Sánchez va alertar que la situació és «d'extraordinària gravetat», i va insistir en la necessitat d'aplicar les restriccions de mobilitat.