Torrent ajusta els terminis perquè les eleccions siguin el 14 de febrer

El president del Parlament, Roger Torrent, va explicar ahir que ajustarà els terminis perquè, si no hi ha investidura per substituir Quim Torra com a president, la convocatòria automàtica d'eleccions caigui en diumenge 14 de febrer, un anunci que va causar cert desconcert a les files de JxCat.

La qüestió de la data, si no hi ha investidura, és poc més que un tràmit, perquè els terminis cap a una convocatòria automàtica d'unes noves eleccions estan prefixats, però Torrent disposa de cert marge per ajustar la data i evitar que sigui entre setmana.

Després de la inhabilitació de Torra, confirmada dilluns passat pel Tribunal Suprem, el Govern va oficialitzar el seu relleu amb l'aprovació d'un decret de substitució que va convertir Pere Aragonès en vicepresident en funcions de president.

Abans-d'ahir, 1 d'octubre, un dia després de la publicació oficial del decret, va començar a comptar el termini de deu dies perquè Torrent obri consultes amb els grups parlamentaris per explorar si hi ha algun candidat amb possibilitats reals de ser investit, i ahir el president de Parlament inicia la ronda de contactes, per via telefònica, començant amb el primer grup de la cambra, Ciutadans.

La hipòtesi d'una investidura amb èxit és extremadament remota, ja que les forces independentistes, que disposen de majoria, no la preveuen.

Si en aquesta ronda de consultes detecta que no hi ha un candidat viable, Torrent no convocarà un ple d'investidura, tot i que Cs estudia presentar recurs si això passa.

En el seu lloc, Torrent actuarà, com suggeria un informe dels serveis jurídics del Parlament, emetent un «acte equivalent» que certifiqui l'absència de candidat viable i activi el compte enrere de dos mesos, transcorreguts els quals, si no hi ha hagut investidura, seran convocades eleccions per a 54 dies després.

Des que el Suprem va confirmar la inhabilitació de Torra, a JxCat i ERC estudiaven la data del 7 de febrer com la més probable per a la convocatòria electoral automàtica, però fonts parlamentàries han indicat que, en no activar-se fins ahir el rellotge dels deu dies de consultes, ja no hi ha temps perquè les eleccions puguin celebrar-se el 7-F.

Ahir al matí, Torrent va explicar que els terminis marcats portarien a celebrar les eleccions el 10 de febrer, un dimecres «laborable i escolar», però el president del Parlament, amb el seu acte equivalent després de la ronda de consultes, tindrà marge per afinar la data i encaixar-la en un diumenge. «Si no hi ha un debat d'investidura previ, ens n'anem al 14 de febrer», va concretar Torrent, l'anunci del qual en una entrevista a RAC1 va agafar desprevinguda la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ara principal càr-rec de JxCat al Govern.

Budó va queixar-se des de SER Catalunya: «Segurament no és normal que hi hagi hagut aquesta manca de comunicació entre el Parlament i el Govern de la Generalitat. Tindrem les explicacions oportunes de per què ha estat així».