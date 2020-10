Trump ingressa en un hospital per coronavirus

Trump ingressa en un hospital per coronavirus

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sigut ingressat aquest divendres a l'hospital militar Walter Reed, a Bethesda, Maryland, considerat el millor centre mèdic del país, on estarà sota observació com a mesura de precaució, segons ha informat la Casa Blanca.

El mandatari, que ha sigut traslladat amb helicòpter, té febre des d'aquest matí, tal com ha indicat a la cadena CNN una font pròxima a la qüestió. Tant ell com la primera dama, Melania Trump, havien anunciat hores abans que havien donat positiu per coronavirus després que una de les seves assistents més pròximes, Hope Hicks, també contragués Covid-19.

Un dels metges de la Casa Blanca ha assenyalat, a més, que el president està «fatigat», si bé la seva cap de premsa, Kayleigh McEnany, ha assegurat que presenta «símptomes lleus» i està «animat».

«Trump està sent hospitalitzat com a mesura de precaució i seguint les recomanacions dels metges», ha explicat abans d'assenyalar que «continuarà treballant des de l'hospital».