Trump i Melania donen positiu per covid-19 i comencen la quarantena

El president dels Estats Units i candidat a la reelecció, Donald Trump, ha donat positiu per coronavirus. Ho va anunciar ahir el mateix president a través d'una piulada a les xarxes socials, en què va informar que la seva dona, Melania Trump, també és positiu per covid-19.

Trump va explicar que tots dos han començat immediatament la quarantena i el procés de recuperació. «Ho superarem junts», va afirmar. El positiu i la quarantena arriben en plena campanya electoral.

Trump i la seva dona es van fer el test de covid-19 perquè una assessora de la Casa Blanca, Hope Hicks, va començar a tenir símptomes al principi d'aquesta setmana. Tots dos van viatjar junts dimarts en l'avió presidencial a Ohio per assistir al primer debat electoral contra el candidat demòcrata Joe Biden.

El president dels EUA té 74 anys i pertany al grup d'alt risc, però, segons el seu metge, Sean Conley, tant Trump com la primera dama «estan bé en aquests moments» i romandran a la Casa Blanca durant la seva «convalescència».

Amb més de 200.000 morts per covid-19, els EUA és un dels països més tocats per la pandèmia i la gestió de Trump ha generat controvèrsia. El president nord-americà no sempre porta mascareta ni manté la distància social.

D'altra banda, la directora del departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, va comentar que és «irònic» que el president dels Estats Units, Donald Trump, i la seva dona, Melania Trump, hagin donat positiu per coronavirus, arran de l'escepticisme que sempre ha mostrat cap a la covid-19, si bé va desitjar que es recuperi «com més aviat millor». «No volem que ningú s'infecti, però sembla una mica irònic que hagi estat així. Seguirem amb interès la seva evolució i esperem que es recuperi com més aviat millor», va afirmar Neira durant la seva intervenció en el desdejuni informatiu telemàtic de Nova Economia Fòrum.

No obstant això, la dirigent de l'OMS va comentar que el fet que Trump i la seva dona s'hagin infectat millorarà l'empatia cap als pacients.

Neira espera que en l'àmbit polític pugui servir perquè els Estats Units no deixi finalment de formar part dels 193 països membres de l'OMS. «Falta un any, però esperem poder continuar comptant amb ells, com estem fent ara», va explicar.

D'altra banda, nombrosos líders internacionals van desitjar ahir al mandatari dels Estats Units, Donald Trump, i a la primera dama, Melania Trump, una ràpida recuperació després d'haver donat positiu per coronavirus.

«Els meus millors desitjos al president Trump i a la primera dama. Confio que els dos tinguin una ràpida recuperació del coronavirus», va afirmar en un missatge a Twitter el primer ministre britànic, Boris Johnson, que també es va contagiar i va passar diversos dies ingressat en un hospital a conseqüència de la covid-19.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, també va manifestar el seu desig d'una «ràpida recuperació» per al mandatari nord-americà i la seva esposa i va recordar a Twitter que la pandèmia és «una batalla que tots hem de continuar lluitant cada dia». «No importa on visquem», va afegir.

També a Brussel·les, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va afegir-se als missatges de suport al president nord-americà.