El «Benvinguts a Pagès» virtual supera les 330.000 visualitzacions a les xarxes socials reivindicant la necessitat de cuidar el producte de proximitat i la pagesia a Catalunya

Benvinguts a Pagès ha reivindicat aquest cap de setmana a internet la necessitat de cuidar el producte de proximitat i la pagesia a Catalunya. Aquest ha estat el leitmotive de la gran festa de la pagesia catalana que ha posat de manifest, a través de les xarxes socials i l'etiqueta #eBaP, la potència d'un sector que celebra contactar directament amb els consumidors i la ciutadania, explicar la seva feina i presentar els seus productes i que demana ser escoltat i tingut en compte. Benvinguts a Pagès s'ha reinventat amb èxit en aquesta cinquena edició amb un format 100% virtual en què durant dos dies ha ensenyat el dia a dia a pagès, ha descobert els secrets de l'elaboració dels productes que consumim cada dia a taula i ha aprofitat internet com un excel·lent aparador per adreçar-se a la ciutadania.

Tota una descoberta

Tenir cura del producte i de l'entorn, potenciar una elaboració artesanal i consumir aquells productes de temporada són elements clau per defensar la pagesia, que juga un paper important en l'equilibri territorial, la salut de les persones i l'economia. Aquest ha estat el fil conductor de la majoria d'intervencions del Benvinguts a Pagès virtual. A través de les xarxes socials s'ha explicat com és el dia a dia dels ramaders que pasturen les vaques brunes del Pirineu, s'ha fet difusió del procés d'elaboració del formatge de cabra del Segrià i s'han pogut conèixer, entre d'altres, els detalls de la producció de la taronja i la mandarina de les Terres de l'Ebre.

Continguts virals

Aquest cap de setmana 24 pagesos i pageses, una dotzena de restaurants que treballen amb productes de proximitat i allotjaments rurals han estat els protagonistes a les xarxes socials de Benvinguts a Pagès. El sector s'ha adaptat a les restriccions actuals a conseqüència de la Covid-19 i ha aprofitat les oportunitats que ofereix internet per donar-se a conèixer. Les entrevistes a través d'Instagram i les càpsules de vídeo penjades a YouTube, Facebook i Twitter han tingut 330.000 visualitzacions des d'ahir al matí amb previsió que les activitats continuen essent virals durant els propers dies i les xifres augmentin substancialment. La resposta de la ciutadania ha estat molt positiva i ha seguit amb interès una oferta adaptada al context actual. L'organització treballa en la propera edició presencial el primer cap de setmana de juny de l'any vinent, però alhora, i per atendre les demandes del sector, es planteja una nova edició virtual de Benvinguts a Pagès abans d'acabar l'any.

Un dels moments àlgids d'aquest Benvinguts a Pagès virtual ha estat la conversa que s'ha pogut seguir a Instagram entre la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, i el popular cantant Miki Núñez. El diàleg ha girat al voltant de la importància de la pagesia i l'alimentació saludable. La consellera ha explicat que és imprescindible que "tinguem un sector primari, cohesionat i que ho faci des del territori" i ha destacat que Benvinguts a Pagès "és una gran oportunitat per acostar tota aquesta realitat al gran públic". Núñez ha recordat la seva infància i com el va marcar el fet de tenir un avi pagès i un tiet pescador. "Cada cop valoro més saber d'on són els productes que mengem" i ha encoratjat els joves a un consum responsable amb productes i comerç de proximitat. En el marc de la conversa, també s'ha posat en valor del sector primari que va mantenir la seva activitat i va oferir una gran resposta durant les setmanes de confinament.

Omplir el rebost i digitalitzar el sector

El cap de setmana també ha estat una magnífica oportunitat per omplir el rebost i comprar els productes dels pagesos i productors a través d'internet. Les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país fan un esforç per ser presents a les xarxes i aprofitar aquests canals per promoure i comercialitzar els seus productes. El projecte Benvinguts a Pagès potencia la digitalització del sector primari amb la voluntat d'obrir nous canals de venda i difusió que acostin els pagesos i la seva producció als consumidors finals.

Rutes pel territori

La festa de la pagesia catalana ha fet difusió de les rutes de Benvinguts a Pagès. Els itineraris Costa Brava, Paisatges Barcelona, Costa Barcelona, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, Terres de Lleida i Pirineus proposen circuits d'un dia o de cap de setmana que uneixen gastronomia, territori, paisatge, història i patrimoni duran tot l'any. Tot i que aquest any l'edició és virtual es mantenen els itineraris a disposició del públic. A través de la pàgina web benvingutsapages.cat es poden consultar els detalls de les rutes.



Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca (Promotora dels Aliments Catalans), i del Departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana de Turisme. Col·laboren al projecte la Fundació Alícia, els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector.