El Berguedà s'enfila a la quarta posició del país en risc de contagi per covid-19

El risc de rebrot de la covid-19 s'ha tornat a incrementar al Berguedà fins a situar-se en els 510,71 punts, i supera d'aquesta manera els 500 punts, que és una de les barreres –juntament amb altres criteris– que el Govern espanyol i la majoria d'autonomies han pactat per decretar mesures excepcionals per frenar els contagis.

Els 510,71 punts del Berguedà corresponen a la darrera actualització de dades feta ahir pel departament de Salut i que té en compte els nous casos detectats entre el 23 i el 29 de setembre. Durant aquest període, a més, aquest índex s'ha més que duplicat ja que el dia 22 estava situat en els 227,5 punts.

Amb aquestes xifres, ara mateix el Berguedà és la quarta comarca amb més risc de rebrot, superada només pel Baix Ebre (777,9 punts), la Cerdanya, on el risc ara se situa en 539,54 punts després d'un dràstic descens en només una setmana, ja que el dia 22 de setembre era de 1.751 punts; i la Segarra, que ocupa el tercer lloc del rànquing amb un risc de rebrot de 536,20 punts. De les comarques de la Catalunya Central, el Solsonès amb 360,16 punts i el Moianès amb 333 també estan entre les 10 comarques catalanes on el risc de tenir un rebrot de coronavirus és més elevat.

Al Bages, segons les darreres dades aportades per la conselleria de Salut, la situació és menys crítica que en aquestes altres comarques de la Catalunya Central, i amb un índex de 103,09 manté una tendència a la baixa que deixa la comarca gairebé al límit d'on es passa de risc alt a risc moderat alt, en una situació similar a la de l'Anoia, on l'índex està en 98,33 punts. Al Bages, el descens del risc de rebrot s'explica també pel descens de casos confirmats, 110 entre el 23 i el 29 de setembre, mentre que una setmana abans se'n van confirmar 150. Això també es tradueix en un descens de la velocitat de propagació (Rt), o el que és el mateix, el nombre de nous contagis que genera cada portador del virus, que ara és de 0,73. Les xifres contrasten amb les del Berguedà, on en només una setmana s'ha passat de 29 a 63 casos confirmats per PCR i amb una velocitat de propagació de 2,16.

El Solsonès, tot i ser entre les comarques amb més risc de rebrot, la situació és millor, ja que en l'última setmana s'han confirmat 6 casos per PCR enfront dels 30 de l'anterior, i ara la velocitat de propagació és d'1,32 mentre que del 16 al 22 de setembre era del 2,15, i la setmana abans encara era més elevada, del 2,6.

Al Moianès, en la darrera setmana s'han confirmat 15 casos nous de coronavirus, amb una velocitat de transmissió d'1,57. Les dades són lleugerament més elevades que la setmana anterior, quan es van confirmar 13 positius per covid-19 amb una taxa de propagació d'1,28.

A la Cerdanya, on s'han pres mesures excepcionals per la situació extrema a què va arribar la comarca durant el setembre, en què van superar els 1.788 punts en l'índex de rebrot fa només dues setmanes, la situació ha anat millorant i, segon les últimes dades de Salut, la taxa de contagis s'ha situat en 0,99, mentre que els casos confirmats han passat de 123, fa dues setmanes, a 46 en l'actual.

Finalment, a l'Anoia, en aquests últims dies s'han confirmat 57 casos per PCR i ara cada contagiat acaba transmetent el virus a 1,09 persones de mitjana. Es tracta d'una situació molt similar a la de fa una setmana, quan la velocitat de transmissió era d'1,01, amb 52 casos confirmats.