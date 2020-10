Desallotgen un «macrobotellon» de 200 persones al Raval de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha interposat una vintena de denúncies en un control policial aquesta passada nit i matinada al barri del Raval per evitar el 'botellón' i fer complir l'ordenança municipal de civisme i les mesures de seguretat contra la covid-19. Els agents han desallotjat unes 200 persones que es concentraven a la plaça dels Àngels –davant l'esplanada del MACBA-, un habitual punt de reunió d'amics i joves, amb poques mascaretes i venda d'alcohol ambulant. La Guàrdia Urbana ha identificat algunes de les persones a la plaça i ha aixecat un total de 20 denúncies: 11 sancions per consum d'alcohol a la via pública, 4 per no portar mascareta i 5 multes per reunir-se en grups de més de sis persones.