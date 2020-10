El detingut a casa de Mainat té dues causes per violència masclista

L'home detingut divendres passat a la casa del productor televisiu Josep Maria Mainat per una agressió a la seva exparella ha quedat en llibertat acusat d'un delicte de maltractaments, una causa que se suma a altres dos que li van obrir el 2018 i el 2019 per fets similars.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el detingut ha comparegut aquest matí davant el jutjat de violència contra la dona de Barcelona, que després de deixar-lo en llibertat ha enviat testimoni de la causa al jutge que investiga el suposat intent de assassinat de Mainat.

L'home va ser detingut divendres passat a l'interior de la casa de Mainat a Barcelona, al costat d'una dona que va dir ser la seva exparella i que va acabar sent arrestada també per un delicte lleu de furt.

Les detencions van tenir lloc després d'un escàndol a la porta de la casa del productor, que van gravar diversos equips de televisió: la dona va reclamar a crits a l'home que li tornés la seva documentació, moment en què el detingut es va acostar a ella des de dins de la casa, la va colpejar, la va ficar d'una empenta a l'habitatge i va tancar la porta.

Alertats pels equips de televisió, la Guàrdia Urbana va acudir al domicili -en què Mainat no es trobava perquè aquests dies resideix amb els seus fills en la seva altra casa de Canet de Mar (Maresme)- i els va detenir a tots dos, a ell acusat d'un delicte de violència de gènere i a ella, per un delicte menys greu de furt.

La dona va explicar davant les càmeres que la seva exparella és un "escort" que hauria estat contractat per Angela Dobrowolski, esposa de Mainat, que està sent investigada per intentar presumptament assassinar-lo injectant-li dosis d'insulina per provocar-li un coma hipoglucèmic. La detinguda va quedar en llibertat amb càrrecs i aquest matí ha comparegut davant la jutge el seu presumpte agressor, que s'ha acollit al seu dret a no declarar.

El jutjat l'ha deixat en llibertat, acusat d'un delicte de maltractaments, atès que cap de les parts ha demanat mesures cautelars per a ell, i ha remès el cas al jutjat de violència contra la dona número 4 de Barcelona, on té dues causes obertes per fets similars ocorreguts el 2018 i el 2019. La jutge també ha decidit enviar testimoni de la causa oberta al jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona, per si hi hagués algun element que pugui tenir relació amb l'intent d'assassinat de Mainat.

En un comunicat signat per Pol Mainat, fill del productor i de l'actriu Rosa Maria Sardà, la família es va desmarcar de les persones detingudes a casa -on segons sembla divendres passat també es trobava la mare del suposat "escort"- i va assegurar que ni les coneixien ni tenien notícia que residien allà.