Dimiteix l'alcalde de Manlleu per un vídeo que el mostra ebri en un bar

L'alcalde de Manlleu, Àlex Gar-rido (ERC), va dimitir ahir del càr-rec després de difondre's un vídeo de l'estiu passat que mostra com uns vigilants de seguretat l'expulsen d'un local d'oci pel seu estat d'embriaguesa.

En un comunicat, Garrido ha anunciat la seva «decisió irrevocable» de renunciar a l'alcaldia per haver tingut un comportament «totalment censurable», tenint en compte la «situació crítica que travessa el país» i el municipi de Manlleu. Des de fa dos dies que Manlleu té més restriccions del PROCICAT per intentar revertir la corba de contagis de covid-19 i tallar les cadenes de transmissió del virus.

«Sempre he estat de l'opinió que els representants públics hem de ser exemplars, fins i tot en fets que se circumscriuen estrictament en la nostra vida privada, com és el cas», va admetre Garrido al comunicat en el qual anuncia la seva decisió de dimitir.

L'alcalde independentista considera «honest» reconèixer el seu «error» i va confessar que també ha decidit dimitir per evitar que algú «intenti treure rèdit» del vídeo difós, posant en dubte «la gran tasca» que l'equip de govern de Manlleu ha dut a terme per «un comportament individual inapropiat».

En el comunicat agraeix les «incomptables mostres de suport» que ha rebut de veïns del poble, membres de l'equip de govern i d'ERC, cosa que, a parer seu, contribuirà a fer aquest «mal tràngol més suportable».

El vídeo difós en els darrers dies mostra Garrido en una terrassa d'un local d'oci, amb mostres evidents d'embriaguesa i sense mascareta, i llavors uns vigilants de seguretat l'ajuden a aixecar-se i l'obliguen a abandonar l'establiment.

La segona força política del municipi, JuntsxCat de Manlleu, va enviar un missatge de suport a l'alcalde. «Respectem la seva decisió i agraïm l'esforç i dedicació que ha demostrat durant aquests anys pel poble de Manlleu», van recollir en un missatge, on també es van comprometre a parlar amb ERC, socis de govern, per «afrontar la nova etapa».

Des de l'anunci de la dimissió, les xarxes socials s'han omplert de missatges de suport i d'agraïment a la feina que ha liderat al capdavant de l'Ajuntament de Manlleu.

Entre els membres de l'equip de govern local destaquen diversos missatges, com el d'Arnau Rovira, portaveu de JxCat i segon tinent d'alcalde. «Ha estat un honor i un plaer poder treballar junts en benefici del nostre estimat poble; has pres una decisió gens fàcil però que t'honora encara més», va expressar a les xarxes socials. I va afirmar que, després de dos anys treballant plegats, es pot dir que «en política i en partits polítics diferents es poden fer bons amics».

Per la seva banda, la regidora per ERC de Cultura i Mitjans de Comunicació de Manlleu, Eva Font, es mostrava «decebuda per veure en què ens estem convertint com a societat», i el regidor d'Educació i Gent Gran per ERC, Rafa Cuenca, afirmava a Twitter que «Manlleu perd un gran alcalde».