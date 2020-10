JxCat admetrà independents a les primàries i avalarà la doble militància

JxCat ja ha aprovat la ponència organitzativa que estableix les primàries com l'eina per escollir els candidats amb llistes obertes. L'executiva n'haurà de confeccionar ara el reglament. Fonts del partit han explicat a l'ACN que s'hi admetran independents, a banda dels afiliats a Junts. Tot i això, la formació veu poc marge per un acord amb el PDeCAT. L'expresident Artur Mas intenta que el Partit Demòcrata integri dirigents com a independents a la llista de JxCat, si l'operació té l'aval de Carles Puigdemont, Lledoners i David Bonvehí. Segons la ponència, Junts acceptarà la doble militància "fins que hi hagi una confrontació electoral". Fonts del partit concreten que aquest moment arribarà amb la proclamació de les candidatures electorals.

La voluntat de Junts és constituir-se amb l'estructura i organització habitual d'un partit. Això inclou que independents es puguin sumar al procés de primàries i, per tant, a les llistes electorals. De fet, JxCat s'ha caracteritzat des del 2017 per sumar dirigents sense carnet de cap partit. És el cas de la portaveu al Congrés, Laura Borràs -que es presentarà a les primàries-; el seu secretari general, Jordi Sànchez; la portaveu adjunta al Parlament, Gemma Geis; o els diputats Francesc de Dalmases, Aurora Madaula -al Parlament-, o Jaume-Alonso Cuevillas -al Congrés-, per citar-ne només alguns.



Malestar dels ex-independents



La gran majoria d'independents de Junts s'han afiliat al partit, i han perdut així la qualitat de ser dirigents sense carnet de cap formació política. I el fet que JxCat admeti independents a les primàries ja ha provocat les crítiques d'alguns dels dirigents que, fins ara, tenien aquesta qualitat però que s'han hagut de donar d'alta de Junts les últimes setmanes.

Aquests sectors, consultats per l'ACN, asseguren que se sentien més còmodes sense militar enlloc, tot preservant la categoria d'independents, però que finalment han prioritzat les sigles per activar el nou partit. I ara els molesta que persones alienes a JxCat es puguin apuntar a les primàries.

Cal destacar que 17 dels 23 membres de l'executiva de Junts provenen de CDC o del PDeCAT. N'hi ha dos que venen d'ERC -Pep Andreu i Maria Àngels Cabasés-, un d'ICV -Toni Morral-, i sis que fins ara eren independents -Sànchez, Borràs, Geis, Madaula, Irene Negre i Marcel Padrós.



La via de Mas



L'opció que independents es presentin a les llistes de Junts és l'única via que veu Mas per evitar el trencament amb el PDeCAT. L'expresident treballa perquè Bonvehí, Puigdemont i els presos de Lledoners contemplin la possibilitat de sumar dirigents com Àngels Chacón o Marc Solsona com a independents a la candidatura de JxCat.

El PDeCAT, però, també reclama que un hipotètic grup parlamentari compartit al futur respectés el seu perfil ideològic, a més que els seus diputats tinguessin llibertat de vot. El partit de Bonvehí també voldria intervenir al faristol de la cambra i a la sala de premsa, amb càrrecs en la direcció del grup, com ara un portaveu adjunt. La negociació s'encalla aquí, perquè Junts s'hi nega.

De fet, el partit de Bonvehí preferiria que, en tot cas, els seus dirigents se sumessin a la llista de JxCat com a membres del PDeCAT, i no com a independents. El marge d'aquesta via és petit, tot i que algunes fonts asseguren que hi ha hagut algun avenç en els últims dies.

El reglament de les primàries de Junts podria estipular que es permetés l'entrada d'independents, però que en canvi no s'hi puguin presentar, en cap cas, algú que també militi en un altre partit. Això tancaria la porta a Chacón, Solsona, o qualsevol dirigent amb carnet del PDeCAT.



Doble militància



Per altra banda, Junts accepta la doble militància "fins que hi hagi una eventual confrontació electoral", segons la ponència organitzativa aprovada pel 94% dels vots, i amb una participació del 27% del cens dels afiliats. Però quan caduca aquest permís? Segons fonts del partit, s'avalarà la doble militància fins que es proclamin les candidatures electorals, ja que aleshores serà ferma la participació de cada formació.

És a dir, que militants de Junts podran mantenir el carnet del PDeCAT fins, aproximadament, un mes i mig abans de les eleccions, previstes pel 14 de febrer. Segons la LOREG, les candidatures es presenten davant la junta electoral corresponent entre el 15è i el 20è dia posterior a la convocatòria. Amb el calendari previst pel president del Parlament, Roger Torrent, aquest termini s'esgotaria entre l'última setmana del desembre de 2020 i la primera setmana del gener de 2021.

Tot i això, Puigdemont, els presos de Lledoners, la gran majoria dels diputats de Junts, i un gruix d'associats de base i càrrecs locals i comarcals ja van estripar el carnet del Partit Demòcrata a finals d'agost.