Rebutja les «línies vermelles» per als pressupostos

? El president de Govern, Pedro Sánchez, va rebutjar l'existència de «línies vermelles» a l'hora de negociar i tirar endavant uns pressupostos generals «que seran progressistes, perquè el Govern ho és», però que «han de ser de país», per la qual cosa va apel·lar a arribar a un «acord extraordinari» davant d'una situació «extraordinària» com la que travessa el país per la pandèmia. Sánchez va assenyalar que convocarà «totes» les forces de l'arc parlamentari, inclòs el principal grup de l'oposició, el PP, «tot i que s'autoexclogui» de la negociació dels comptes «juntament amb altres formacions». «Els pressupostos han de concitar el màxim consens, unitat i major nombre de suports parlamentaris possible», va remarcar.

En aquest sentit, va subratllar que un moment «extraordinari» com l'actual requereix d'«acords extraordinaris», i va comentar que els pressupostos han de ser «una projecció de rumb» i marcar «una idea d'Espa-nya» que es fonamenti en la seva «vocació europeista».