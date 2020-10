Sánchez diu que «facilitarà» la gestió de fons europeus a ajuntaments i autonomies

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va avançar ahir que l'executiu treballa en l'elaboració d'un decret llei que eliminarà «les barreres» i «colls d'ampolla legals» per a les comunitats autònomes i ajuntaments de cara a «facilitar» la gestió dels fons europeus extraordinaris per part de les administracions.

Ho va dir durant la seva intervenció en la clausura del fòrum La Toja, que acull l'illa d'A Toxa, a O Grove (Pontevedra), durant la qual va anunciar la celebració de la conferència de presidents per al 26 d'octubre, una cita a la qual assistirà per primera vegada la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i a la qual també estarà convidat el president de la FEMP i alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En paraules de Sánchez, el Govern aprovarà un decret llei que eliminarà «les barreres» que han de superar les administracions per a la gestió de fons extraordinaris de cara a aconseguir «una gestió més transparent, àgil i eficaç». Amb tot, no ha entrat en més detalls sobre en què consistirà aquesta modificació normativa via decret llei.

Així mateix va avançar que dimecres que ve l'executiu estatal presentarà les «línies mestres» del pla de recuperació d'Espanya, que tindrà «la transformació digital, la igualtat i la cohesió territorial com a eixos» principals dels projectes a desenvolupar per Espanya amb els 140.000 milions d'euros per als pròxims sis anys del Fons de Recuperació de la Unió Europea.

«Dimecres presentarem al conjunt de la societat espanyola el pla de recuperació que negociarem amb Brussel·les», va assenyalar Sánchez, abans d'apuntar que es definiran «línies mestres, àmbits prioritaris i programes principals» de la proposta espanyola.

Pel que fa a l'«eliminació» de «barreres legals» per a la gestió de fons, el president va apuntar que es tracta d'«una cosa molt demanada» per part de les empreses a l'administració de l'Estat, pel que va instar que altres administracions se sumin a la iniciativa.

«Necessitem posar en forma les nostres administracions públiques. Que estiguin preparades per començar a gestionar els fons europeus amb agilitat i amb eficàcia des del primer segon, perquè la mateixa administració faciliti l'absorció d'aquests fons, situï el seu rumb en l'execució i es pugui créixer d'una altra manera», va incidir el líder de l'executiu.

En aquest sentit, va posar l'accent en el fet que el reial decret llei estarà en marxa «tan aviat» com es conegui el «marc europeu de les ajudes».