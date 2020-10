Aragonès no assistirà a l'entrega de premis a Barcelona on coincidiran Sánchez i Felip VI

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, no assistirà a l'entrega de premis de la nova edició de la Barcelona New Economic Week d'aquest divendres on hi coincidiran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el rei Felip VI. Fonts de Vicepresidència han confirmat a l'ACN que el també conseller d'Economia i Hisenda no assistirà a l'acte. En roda de premsa, ERC havia apuntat que el Govern decidiria quina seria la participació de l'executiu català en l'acte. Precisament la visita del monarca es produeix després que Felip VI no assistís a l'entrega de despatxos de jutges a Barcelona fa uns dies.