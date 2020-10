Arrufat va marxar de la CUP quan tenia una denúncia per agressió sexual

L'exdiputat de la CUP Quim Arrufat tenia una denúncia interna dins de la formació cupaire per agressió sexual i una altra per abús sexual quan va decidir abandonar el partit el 2019, segons va avançar ahir el diari Ara. Tal com apunta el diari, una noia va denunciar internament Arrufat per agressió sexual la tardor del 2014, quan encara era diputat al Parlament.

En aquell any, però, els protocols interns de la CUP per afrontar les agressions sexistes no estaven vigents, i es va crear una comissió informal per tractar el cas. El 2019 va rebre una nova denúncia, per abús. Abans de les eleccions municipals Arrufat va abandonar la formació, ja que tot i que la comissió encara estava tractant el cas, el protocol estableix un agreujant per repetició que implica expulsió.