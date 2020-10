Arrufat nega les acusacions d'agressió sexual: «Les actituds que m'atribueix l'Ara no són certes»

L'exdiputat de la CUP Quim Arrufat ha negat les actituds que, segons diu, li atribueix la informació publicada per l'Ara. Segons aquest rotatiu, Arrufat tenia una denúncia interna per agressió sexual i una per abús quan va marxar de la CUP el 2019. "No responen ni tan sols al contingut dels expedients tramitats internament en el marc de la Comissió Feminista", afirma en un breu comunicat des del seu compte de Twitter.





Bon dia.

Mentre ordeno una millor resposta, aquí en faig una d'urgència. pic.twitter.com/dwwSF4owU2 — Quim Arrufat (@quimarrufat) October 5, 2020

L'exdiputat cupaire afegeix que no contribuirà a "generar soroll i polèmica" i encara menys a les portes d'unes eleccions "per desprestigiar la CUP". Arrufat diu que la notícia es basa en unes "informacions anònimes derivades de rumors" que tenien per objectiu atacar-lo.Arrufat afegeix que la informació publicada pel diari, la redactada explícitament i la que s'insinua, demostra que "no ha pogut esclarir gaire més". "Lamento que per provar sort s'agafi a unes declaracions, descripcions i conclusions lluny del cas real".L'Ara explica que una noia va denunciar internament Arrufat per agressió sexual la tardor del 2014, quan encara era diputat al Parlament. En aquell any, però, els protocols interns de la CUP per afrontar les agressions sexistes encara no estaven vigents, i es va crear una comissió informal per tractar el cas.El 2019 va rebre una nova denúncia, aquest cop per abús. En un comunicat posterior, la CUP ha denunciat l'agressió i ha explicat que Arrufat va marxar del partit mentre els casos s'estaven encara gestionant.