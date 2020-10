Bargalló: «Ens amoïna que se suprimeixin moltes extraescolars, també són necessàries»

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha assegurat que "el més important del curs no són les mesures sanitàries, és el que s'ensenya", i ha defensat que les ràtios tenen un motiu pedagògic i que el més important són els grups bombolla, que tenen un motiu sanitari.

En una entrevista aquest dilluns a Ràdio 4 que ha recollit Europa Press, ha destacat que el Govern ha contractat 8.000 professionals aquest curs i els grups tenen menys alumnes, tot i que ha reconegut que sempre calen més professors, i ha sostingut que "el percentatge d'infeccions a les escoles és baixíssim".

Bargalló ha afirmat que les substitucions de professors es fa en 24 hores en la majoria dels casos, i ha explicat que durant els primers dies van tenir dificultats per trobar substituts, però ara es fan tres vegades per setmana.

Sobre les activitats extraescolars, ha assegurat que aquest dilluns el Procicat aprovarà diverses normes perquè es garanteixin els grups bombolla i ha demanat a les famílies que també garanteixin ser un grup bombolla: "Un alumne pot tenir tres grups, sí", però ha insistit que siguin estables per poder garantir la traçabilitat.

"Ens amoïna que se suprimeixin moltes extraescolars, també són necessàries. Hi ha alumnat vulnerable que necessita reforços", ha afirmat el conseller d'Educació, que ha afegit que els disgustaria que aquest any no hi hagués colònies.

"Hem apostat per la presencialitat perquè és equitativa, la no presencialitat augmenta la segregació", ha argumentat el conseller, que ha qualificat de bestial l'esforç de la comunitat educativa, per la qual cosa assegura que no es mereixen discursos negatius.



Eleccions



Sobre les eleccions a Catalunya, Bargalló ha assegurat que per a ell no són importants perquè està centrat a resoldre els problemes de l'escola: "No tan sols hem d'acabar aquest curs, sinó que hem de preparar el vinent. Està bé que hi hagi eleccions, però m'amoïnen poc".

Ha assegurat que no es troba al Govern com un projecte personal sinó d'equip: "Qui hi sigui o no m'amoïna i m'ocupa menys", ha respost quan li han preguntat si voldria renovar a la Generalitat.

Bargalló ha defensat que en les eleccions l'independentisme ha de tenir l'objectiu d'aconseguir més del 50% dels vots i que els tres partits independentistes "es posin d'acord abans, per governar després".

"Crec que els partits independentistes volen el mateix final, i no diuen coses tan diferents de com arribar-hi però utilitzen paraules diferents", ha afirmat Bargalló, que ha apostat pel diàleg i per celebrar un altre referèndum.

Ha dit que ha de tenir "més validesa" que l'1-O i ha de ser acordat amb l'Estat i amb Europa també, i ha afegit que el mandat de l'1-O és polític, però no té reconeixement internacional, per la qual cosa no es pot executar políticament, en les seves paraules.

Sobre la visita del rei Felip VI a Barcelona aquest divendres, Bargalló ha afirmat que "ha de ser feliç anant pel món, que és la feina d'un rei", però ha afegit que ell és republicà i que, el 3 d'octubre del 2017, el monarca es va desqualificar tot sol, en les seves paraules.