Blanes reclama més protecció per al delta de la Tordera per l'augment d'aus

L'Ajuntament de Blanes vol que el delta de la Tordera sigui reserva natural parcial. El coronavirus ha provocat que moltes espècies d'aus que fins ara no s'aturaven en aquest paratge ara ho facin en el seu procés de migració. L'ornitòleg i membre de l'Associació Naturalista Montnegre Tordera, Enric Badosa, explica que han detectat un total de 170 espècies en aquest espai natural des de l'abril i dona per fet que seguirà augmentant si es manté tal com està. Per això demana que es mantingui tancada la zona, tal com es va decidir fer per part dels ajuntaments de Blanes i Malgrat.

«Hem vist grups de flamencs, agrons blancs i l'àliga peixatera, això era impensable abans. Si es torna a obrir, tot desapareixerà», adverteix Badosa.

També van tenir un èxit rotund les visites guiades que va organitzar l'Ajuntament de Blanes per poder veure les diferents espècies d'aus que viuen al delta. Aprofitant el dia internacional dels ocells, el consistori va organitzar aquesta activitat amb grups de cinc persones acompanyats d'un guia.