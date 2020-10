JxCat fixa com a estratègia el «desgast» a l'Estat a través de la confrontació

JxCat va culminar ahir el seu procés congressual amb l'aprovació de les seves ponències, amb un 96% dels vots, en les que abraça l'estratègia del «desgast» a l'Estat a través de la «confrontació», i amb una crida de l'expresident Carles Puigdemont a superar la «barrera» del 50% de vots independentistes en les pròximes eleccions catalanes.

A la ponència, JxCat assumeix «com a estratègia per assolir la plena efectivitat de la independència de Catalunya, la confrontació amb l'Estat espanyol utilitzant la desobediència civil i la no cooperació de manera democràtica».

Puigdemont, president de JxCat, va ser l'encarregat de tancar el congrés per videoconferència, amb una crida a les bases independentistes a «no perdre la paciència» i perseverar fins a aconseguir l'objectiu de la independència de Catalunya.

D'acord amb les apel·lacions dels últims dies des de JxCat a convertir les pròximes eleccions catalanes en un plebiscit sobre la independència, per això, la formació va cridar a superar la barrera del 50% dels vots a partits independentistes i trencar així el sostre del 48% que fins ara han sumat Junts, Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP.

La ponència assenyala que per culminar la independència caldrà «una revolta democràtica» com a l'octubre del 2017 i, de cara a les pròximes eleccions, recalca que, si l'independentisme aconsegueix superar el 50% dels vots, «es considerarà la possibilitat de sol·licitar la intervenció de la Unió Europea per forçar un referèndum acordat».



Doble militància

A més, JxCat va aprovar la ponència organitzativa que estableix les primàries com l'eina per escollir els candidats amb llistes obertes. L'executiva n'haurà de confeccionar ara el reglament. Fonts del partit van apuntar que s'hi admetran independents, a banda dels afiliats a Junts.

Tot i això, la formació veu poc marge per un acord amb el PDeCAT. L'expresident Artur Mas intenta que el Partit Demòcrata integri dirigents com a independents a la llista de JxCat, si l'operació té l'aval de Carles Puigdemont, Lledoners i David Bonvehí. Segons la ponència, Junts acceptarà la doble militància «fins que hi hagi una confrontació electoral». Fonts del partit concreten que aquest moment arribarà amb la proclamació de les candidatures electorals. La voluntat de Junts és constituir-se amb l'estructura i organització habitual d'un partit.