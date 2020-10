L'Audiència recupera 9 milions del cas Palau i queden per subhastar 56 immobles de Millet, Montull i CDC

L'Audiència de Barcelona ha acordat que el decomís de béns de CDC per valor de 6,6 milions d'euros, entre ells 23 immobles, es destinin al pagament de responsabilitats civils del Palau de la Música, l'Orfeó Català i Hisenda, com a perjudicats per l'espoli, i que la resta es destini a l'Estat.

Així ho ha resolt la secció desena de l'Audiència de Barcelona en un acte en què estima la petició plantejada pel Palau de la Música i l'Orfeó Català, després que la sentència per l'espoli de la institució cultural no va precisar a què es destinaria el valor dels béns confiscats a CDC, que va ser condemnada pel cobrament de comissions de la constructora Ferrovial a través de l'entitat a canvi de l'adjudicació d'obra pública.

Fins al moment, l'Audiència de Barcelona ha recuperat més de nou milions d'euros dels condemnats pel cas Palau, uns fons que tenen el seu origen en les consignacions a què van ser obligats en fase d'instrucció i en la venda d'immobles realitzades per ordre del tribunal encarregat de l'execució de la sentència.

Aquests nou milions han estat aportats pels saquejadors confessos Fèlix Millet (5,6 milions) i Jordi Montull (828.932 euros), així com per altres dels condemnats: l'esposa -ja morta- de Millet, Marta Vallès (1,8 milions ), Bonoima SL (530.525 euros), Mercedes Mir -la dona de Montull- (262.830 euros) i l'exdirectora financera de Palau Gemma Montull (128.951 euros).

A falta de decidir la destinació de tres d'aquests nou milions, de moment ja han estat rescabalats amb 2,4 milions el Consorci de Palau de la Música, amb 2,5 la Fundació Orfeó Català i amb 0,9 l'Associació Orfeó Català.

A més, encara està pendent la valoració actualitzada i la taxació per sortir a subhasta de 56 immobles embargats definitivament als condemnats Fèlix Millet (22 immobles), Jordi Montull (5 immobles) i Gemma Montull (6 immobles), així com els 23 decomissats de forma definitiva a CDC.

La subhasta d'aquests 56 immobles servirà per completar l'abonament de les responsabilitats civils incloses en la condemna, amb l'obtingut per la venda de quadres, joies i altres efectes de valor de la seva propietat.

En el cas dels 6,6 milions que l'Audiència va ordenar decomissar a CDC, el tribunal sentenciador ha acordat ara que l'import es destini en primer lloc a el pagament de les responsabilitats civils de les entitats perjudicades -el Palau de la Música, l'Orfeó Català i Hisenda- i que la resta es destini a l'Estat.

L'Audiència ha adoptat aquesta decisió arran d'un recurs interposat per l'Orfeó Català i el Palau de la Música, tot i que, subratlla, no existeix "cap dubte" que, com va sostenir la sentència, aquestes entitats no van ser perjudicades econòmicament de forma directa pel delicte de tràfic d'influències comès per Fèlix Millet i Jordi Montull de què es va lucrar CDC.

No obstant això, la sala recorda que a la sentència no hi va haver un pronunciament exprés sobre la destinació que s'hauria de donar als béns decomissats a CDC, per la qual cosa, en via d'execució, acorda que vagin a parar a l'Orfeó Català, a Palau de la Música i a Hisenda perquè és "irrefutable" que van ser entitats perjudicades per altres delictes comesos per Millet i Montull en el seu espoli.

"No són directament perjudicades pel delicte de tràfic d'influències però sí ho són per altres delictes que han estat jutjats en un únic procediment i resolts en una única sentència. En el judici es va jutjar tota l'activitat delictiva realitzada pels dos acusats -a més d'altres- realitzada sent els màxims directius de Palau de la Música".

Per aquest motiu, l'Audiència estima el recurs de Palau i de l'Orfeó i acorda que els béns decomissats a CDC per valor de 6,6 milions es destinin en primer lloc al pagament de les responsabilitats civils de totes les entitats i administracions perjudicades, entre les quals també figura Hisenda, i que el sobrant vagi a parar a l'Estat.