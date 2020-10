Nova Caledònia torna a dir «no» a la independència de França en un referèndum

Nova derrota als independentistes a Caledònia. Els contraris a la secessió van sumar el 53,26 dels vots, tres punts menys que el resultat obtingut en el primer referèndum de 2018, quan un 56,67 per cent es va oposar a la secessió respecte de França. Els separatistes van recaptar un 46,74 dels vots.

La diferència de vots en 2018 va ser de 18.000 i ha estat de 10.000 en 2020. El plebiscit es va distingir per la seva elevadíssima assistència, més d'un 85,64 per cent dels aproximadament 180.000 votants registrats. En la seva primera reacció, el president francès, Emmanuel Macron, va manifestar el seu agraïment a Nova Caledònia per recolzar continuar a França.

«Els votants han parlat. En la seva major part han confirmat el seu desig de mantenir Nova Caledònia a França. Com a Cap d'Estat, dono la benvinguda a aquest senyal de confiança en la República amb un profund sentit de gratitud», va apuntar en un comunicat de l'Elisi. A més va prometre «humilitat». «Escolto la veu dels qui es mouen pel desig d'independència i vull dir-los: és amb vosaltres amb els qui construirem junts la Nova Caledònia del demà». En aquest sentit, Macron es va comprometre complir amb el compromís d'organitzar un nou referèndum d'independència en un termini de dos anys, si així ho demana el parlament neocaledonio. «Ens enfrontem a la nostra història a Nova Caledònia, que és una història colonial. I tractem de superar-ho, perquè no ens tanqui Avui sabem que estem en una cruïlla. Tenim dos anys per dialogar i imaginar el futur», va asse-nyalar.